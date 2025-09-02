Reprodução/Tiago Morais Famílias protestam na Avenida Agamenon Magalhães, em Recife.

A Avenida Agamenon Magalhães, no sentido Olinda (PE), foi bloqueada nesta terça-feira (2) por um protesto do Movimento Moradia Digna, que ocupa há quase um mês o Colégio Americano Batista, no bairro da Boa Vista, centro do Recife.

Em imagens que circulam nas redes sociais, manifestante ateiam fogo em pneus e entulho posicionados no meio da via - que é a principal da cidade-, nas proximidades do colégio. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos da avenida.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi chamado para conter as chamas e confirmou ter enviado uma viatura ao local.

Segundo informações da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), os agentes atuaram na ocorrência e o trânsito foi liberado por volta das 13h30.

Posição do governo

Através de nota, a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, informou que, em audiência realizada no dia 15 de agosto com os movimentos Movimento de Moradia Digna e Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho - que ocupam o Colégio Americano Batista -, ficou definido que a desocupação voluntária deve ocorrer até 4 de setembro.

A nota ainda afirma que na mesma reunião, representantes destes movimentos solicitaram a realização do cadastro socioeconômicos dos ocupantes, ação que foi concluída pela Cehab. Segundo o órgão, esses dados foram apresentados ao Ministério Público de Pernambuco para ajudar na busca por soluções habitacionais e sociais.

De acordo com a nota, também foi acordada a retomada da mesa de diálogo com os movimentos, que ocorreu dia 28 de agosto, com a participação do Ministério Público, Ordem dos advogados do Brasil (OAB), Governo do Estado e da Prefeitura de Recife.

No pronunciamento, o órgão reafirmou seu compromisso movimentos sociais.

"A Cehab está cumprindo com os acordos assumidos e reafirma seu compromisso em manter o diálogo aberto e constante com os movimentos sociais, buscando soluções que garantam dignidade e moradia às famílias envolvidas."





Segundo a Cehab, imóvel Americano Batista foi adquirido com recursos do Fundo Nacional de Educação, portanto, deve ser destinado à instalação de uma instituição de ensino. Segundo a nota, o projeto do Estado pretende abrir uma Escola técnica no local.

A Cehab afirma ainda que, além do diálogo com entidades organizadas, o governo de Pernambuco tem destinado áreas por meio de chamamentos públicos dentro da política habitacional do Estado.

Pelo programa Morar Bem, 31 terrenos já foram reservados para habitação popular e, nesta segunda-feira, foi autorizada a abertura de novo chamamento para outros 16 terrenos, o que representa 2.416 unidades do Minha Casa Minha Vida 2025.