Reprodução/freepik Primeira massa de ar frio já tem data para chegar.

As temperaturas devem cair na região Sul do Brasil com a chegada da primeira massa de ar frio da primavera climática ou meteorológica, cujas datas de início e fim diferentes da primavera astronômica. As informações são do MetSul.

A massa de ar frio deve chegar ao Sul do Brasil no final desta semana, provocando queda acentuada da temperatura e trazendo alívio do calor em partes do Sudeste e do Centro-Oeste.









A massa de ar frio deve ingressar no Rio Grande do Sul na quinta-feira, a partir da região Oeste e do Sul, chegando ao Paraná e Santa Catarina na sexta-feira. Na noite da quinta-feira, cidades do Oeste, Centro e Sul devem atingir temperaturas abaixo de 10ºC e sensação térmica ainda mais baixa.

Espera-se que a sexta-feira seja o dia mais frio em território gaúcho, com temperaturas baixas em todas as regiões. Com muitas nuvens, chuva e garoa, a Serra e os Aparados terão temperaturas muito baixas, entre 5ºC e 8ºC na maior parte das cidades.

Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens, com máximas de 12ºC a 15ºC na maioria dos municípios.

O frio provocado pela massa de ar frio vai ser mais sentida no Sul gaúcho que nas áreas de maior altitude da metade norte do estado. Isso pode acontecer tanto pela intensidade do ar frio na região, quanto pela cobertura de nuvens na região Norte e Nordeste, que impede uma queda maior das temperaturas.

Por essa razão, espera-se que as menores temperaturas ocorram no Rio Grande do Sul na Campanha, fronteira com o Uruguai, Serra do Sudeste e no Sul. As madrugadas mais frias destas regiões serão na sexta, sábado e domingo, atingindo as menores temperaturas no sábado.

São esperadas temperaturas mínimas nas regiões de Pinheiro Machado e Pedras altas, já nesse final de semana.

Um alívio para o Centro-Oeste e Sudeste

Agosto chegou ao fim trazendo temperaturas altas para a região Centro-Oeste do Brasil, atingindo 39,8°C em Diamantino, Mato Grosso, segundo a medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, na sexta-feira (29).

Segundo informações do MetSul, a massa de ar frio deve chegar ao estado sem muita força, proporcionando alívio para o calor, que deve voltar rápido.

No Sudeste, os efeitos da massa de ar frio poderão ser sentidos em áreas perto da costa, como o Leste de São Paulo. No interior, o tempo permanece quente. Em São Paulo, as temperaturas máximas devem ficar entre 17°C e 20°C, com chance de chuvisco no sábado.

No Rio de Janeiro, a previsão indica aumento de nuvens, possibilidade de chuva, vento e queda de temperatura durante o período.