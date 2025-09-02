Gustavo Moreno/STF STF

No início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (2), mantém um clima de tranquilidade. O ambiente no plenário é sereno, sem demonstrações de surpresa ou tensão, apesar da relevância do processo em análise. O Portal iG transmite o julgamento ao vivo.

Todas as cadeiras estão ocupadas, e um grande número de jornalistas acompanha de perto cada detalhe da sessão, atentos aos gestos, expressões e movimentações dos presentes.

Segundo o conjunto de regras para jornalistas que atenderam à sessão, fica proibido tirar fotos, gravar vídeos ou fazer "lives" durante o julgamento, de dentro da sala da Primeira Turma.

No centro das atenções, os advogados de defesa monitoram com cautela a leitura dos relatórios apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. O comportamento do grupo alterna entre discretos comentários trocados ao pé do ouvido, consultas rápidas aos celulares e momentos de concentração total aos documentos lidos ao longo da sessão.

Ainda assim, o tom predominante é de observação silenciosa e disciplinada, como se já houvesse uma expectativa consolidada em torno do que está sendo exposto.

Os pontos levantados nos relatórios não provocaram reações visíveis, nem entre os advogados, tampouco entre os demais presentes. A leitura ocorre, até o momento, sem interrupções, marcada por uma plateia atenta, mas pouco expressiva.

A sessão se desenrola em um clima contido, o que reforça a impressão de que o desenrolar do caso já era aguardado e que, ao menos nesta fase inicial do julgamento, não há espaço para surpresas.

*A repórter do Portal iG, Aline Brito, acompanha o julgamento diretamente de Brasília.