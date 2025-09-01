Reprodução Menino ficou preso no poste

Um menino de 8 anos sofreu um choque elétrico ao subir em um poste para resgatar uma pipa no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, no último sábado (30). O caso levanta debates sobre os perigos do "brinquedo" próximo a fiações de alta tensão.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram a criança sentada em um transformador de energia, enquanto moradores tentavam improvisar colchões em um muro para amortecer uma possível queda.

Segundo a Neoenergia Pernambuco, o fornecimento de energia foi automaticamente desligado pelo sistema de proteção, evitando um acidente fatal. O garoto foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital da Restauração.

O Portal iG entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital e foi informado que o estado de saúde do menino é estável.

O episódio reforça os alertas sobre os riscos de soltar pipas próximo a redes elétricas. Somente no primeiro semestre de 2025, a Neoenergia Pernambuco registrou 532 ocorrências desse tipo, um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2024.

As interrupções afetaram mais de 157 mil consumidores, com média de quase quatro horas de falta de energia.

Os riscos associados a essa prática incluem choques elétricos graves e fatais, danos à rede elétrica, interrupção do fornecimento que impacta residências e serviços essenciais, além de acidentes com pedestres, ciclistas e motociclistas.

O uso de linhas cortantes, como cerol e linha chilena, aumenta significativamente esses riscos, pois podem cortar fios da rede elétrica e provocar apagões. Tentar resgatar uma pipa presa nos cabos é extremamente perigoso, podendo resultar em choques fatais ou quedas de locais altos, como postes e lajes.

Soltar pipas em áreas urbanas com grande concentração de redes de distribuição é desaconselhado. A prática segura deve ocorrer apenas em locais abertos, como campos e praias, sem uso de linhas cortantes e sem tentativa de recuperar pipas presas na fiação. Também é recomendado evitar dias de chuva ou ventos fortes.

Principais riscos

Choques elétricos graves ou fatais.

Rompimento ou danos à rede elétrica.

Interrupção de energia para residências e serviços essenciais.

Acidentes com pedestres, ciclistas e motociclistas, especialmente devido a linhas cortantes.

Risco de queda ao tentar recuperar pipas presas em locais altos.

Recomendações de segurança

Soltar pipa longe da rede elétrica, em espaços abertos.

Nunca usar cerol ou linha chilena, proibidos por lei.

Não tentar retirar pipas presas na rede elétrica.

Evitar soltar pipa em dias de chuva ou vento forte.

Perigo em números

Agência Minas Pipas enroscadas na rede elétrica





Os dados mais recentes sobre acidentes com pipas e redes elétricas mostram crescimento dos incidentes em várias regiões do país.

Em Limeira, interior de São Paulo, no primeiro semestre de 2025, ocorreram 15 acidentes desse tipo, deixando mais de 4 mil consumidores sem energia, um aumento de 67% em relação ao mesmo período de 2024.

Na região de Piracicaba, interior de São Paulo foram registrados 54 casos de interrupção de energia entre janeiro e maio de 2025. Em Campinas, o número de interrupções chegou a 599, contra 382 no mesmo período de 2024.

No Distrito Federal, os acidentes aumentaram 60% nos últimos dois anos, com 170 casos registrados de janeiro a junho de 2025, ante 106 em 2023.

Em Minas Gerais, a Cemig registrou cerca de 960 ocorrências no primeiro semestre de 2023, prejudicando aproximadamente 276 mil clientes.





Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, em 2024, ocorreram mais de 995 episódios, afetando 40 mil moradores, enquanto no Espírito Santo, no mesmo ano, foram mais de 647 ocorrências, atingindo mais de 154 mil clientes.

A Enel Distribuição São Paulo reportou mais de 2.082 casos em 2022, quase 10% a mais que em 2021, afetando mais de 800 mil consumidores.