Reprodução/Prefeitura de Castro Tempestade de granizo provoca danos em 600 casas em Castro (PR)

Uma tempestade de granizo atingiu a cidade de Castro, no Paraná, na manhã de terça-feira (26) e danificou cerca de 600 casas, segundo levantamento da Defesa Civil. Apesar da destruição, não houve registro de feridos.

Segundo a prefeitura da cidade, ao menos duas mil pessoas procuraram ajuda devido aos prejuízos causados pela tempestade. O município decretou situação de emergência.

Além das residências, prédios públicos, comércios, escolas e unidades de saúde também foram afetados. A região sul da cidade, que tem 70 mil habitantes, foi a mais atingida, com destelhamentos, infiltrações, alagamentos e queda de vidros.

As aulas em três escolas municipais foram suspensas e o setor de fisioterapia da Vila Rio Branco precisou interromper o atendimento. Além disso, a Secretaria Municipal de Esportes suspendeu por tempo indeterminado o funcionamento do Centro de Atividades Físicas do município.

Na área rural, comunidades como Passo dos Bois e Tronco também registraram estragos.

Vórtice ciclônico

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a tempestade foi causada pelo deslocamento de um vórtice ciclônico de altos níveis pelo estado.

O granizo também foi registrado em cidades como Curitiba, Quatro Barras, Colombo e Telêmaco Borba, mas sem tantos danos.

"Ainda há condições para chuvas de granizo isoladas no Norte, Centro e Campos Gerais e a tendência é que as chuvas continuem até o início da noite, quando esse sistema meteorológico deve se afastar para o oceano e para a região de São Paulo", explicou o meteorologista do Simepar Reinaldo Kneib.

Força-tarefa

A prefeitura montou uma força-tarefa com apoio do Corpo de Bombeiros, Exército e Defesa Civil Municipal. Um centro emergencial de distribuição de lonas foi instalado no estacionamento de um mercado atacadista, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já telhas, madeira e outros materiais estão sendo entregues no Educandário Manoel Ribas, no Jardim das Araucárias.





De acordo com a administração municipal, cinco mil telhas devem chegar nesta quarta-feira (27) para auxiliar as famílias afetadas.