O Sesc e o Senac em Minas Gerais, suspeitos de desvios milionários, como mostrou o Portal iG com exclusividade, fazem parte do Sistema S. Esse grupo engloba entidades privadas mantidas com contribuições de empresas. Os recursos são aplicados em diferentes setores, como educação, hospedagens, assistência social, pesquisa e consultoria.

O Sesc, por exemplo, possuía mais de 10 pousadas em todo o estado, pouco antes da pandemia. Atualmente conta com cinco. O Senac tem uma faculdade própria, com cursos de graduação e MBA, entre outras opções de diferentes áreas.

Resumo da denúncia

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recebeu uma denúncia de possíveis fraudes, falsificação de documentos e desvio de verbas nas duas entidades. Documentos registrados pelas próprias organizações podem virar provas. Veja os detalhes aqui.

Os principais nomes da polêmica são Nadim Elias Donato Filho, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG) e presidente licenciado do Sindilojas, e Salvador Ohana, presidente interino do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belo Horizonte (Sindilojas/BH).

De corrida de rua a congresso em educação



Além do Sesc e do Senac, o Sistema S abrange o Senai(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Sesi(Serviço Social da Indústria), e Sebrae(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

As entidades estão vinculadas à FIEMG (Federação das Indústrias de Minas Gerais) e ao comércio local,

As investigações reveladas pelo Portal iG recaem sobre o Sesc (Serviço Social do Comércio) e o Senac (Serviço Nacional do Comércio). As entidades negam as irregularidades.

A primeira atua em Minas desde 1946, com 23 unidades fixas e 11 móveis, com um amplo leque de serviços.

No site oficial, entre os projetos em andamento, estão sendo anunciadas, por exemplo, consultas médicas a distância, que fazem parte do Centro de Excelência em Saúde do Sesc Minas. Quem trabalha no comércio tem direito a valores diferenciados.

A entidade também vai promover, em setembro, em Belo Horizonte, um congresso do projeto chamado Eduko, voltado a ''compartilhar ideias inovadoras e contribuir para transformar a Educação''. E costuma realizar corridas de rua em diferentes cidades mineiras.

Contratações de diferentes serviços e ajuda com patrocínios milionários

Na aba de compras e contratações do site do Sesc em Minas Gerais aparecem 11 editais abertos somente em agosto.

Um deles foi lançado para contratar empresa de portaria para as dependências de três unidades, num total de R$ 924 mil a ser investido.

O projeto Mesa Brasil abriu licitação para contratar cestas básicas para as entidades sociais cadastradas, com previsão de investimento de quase R$ 9,6 milhões. Segundo a entidade, em 2024 o programa distribuiu mais de 57 milhões de quilos de alimentos e doações de produtos de higiene, limpeza e vestuários, para 2,3 milhões de pessoas

Outro edital de agosto foi aberto para a compra de equipamentos de audiovisual para uso interno no marketing e no Sesc Palladium, espaço de eventos da entidade, na capital. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 250 mil.

O Sesc Minas também patrocina eventos culturais. Desde setembro de 2024, a entidade apoiou 11 projetos com R$ 2,1 milhões.

Entre eles, o carnaval de Belo Horizonte (R$ 333 mil) e o show da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia (R$ 900 mil).

Senac Minas: custos com diárias e viagens



O Senac tem 41 ​​unidades em Minas. Parte do projeto educacional é desenvolvida no Senac Móvel. São 12 carretas-escola que reproduzem ambientes de sala de aula.

No ensino superior, a Faculdade Senac, que é privada, tem cursos como o de Gastronomia, em Belo Horizonte, que conquistou o 1º lugar no estado e o 7º no Brasil, entre as entidades particulares, segundo avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

No orçamento de 2025, a previsão foi que os serviços educacionais do Senac em Minas gerassem uma receita de R$ 31 milhões, o que representaria 7,7% dos R$ 400,3 milhões estimados.

Contando a receita prevista desde 2021 com a educação oferecida pelo Senac mineiro, o total ultrapassa R$ 179 milhões. Os dados estão no site da entidade.

Ensino técnico



O Senai é um dos serviços mais conhecidos do Sistema S por oferecer qualificação técnica.

Em Minas, os 27 cursos são disponibilizados em quase 40 cidades, incluindo Belo Horizonte. A entidade também possui uma faculdade própria.

Até dezembro, o Senai Minas espera arrecadar R$ 791 milhões de fontes como contribuições, convênios e alienação de bens. Considerando o periodo entre janeiro e julho, o valor havia chegado a R$ 519 milhões.

As despesas esperadas até o fim do ano eram do mesmo valor da receita, e chegaram a R$ 364 milhões no acumulado entre janeiro e o mês passado.

Apoios a pequenas empresas

O Sebrae afirma estar presente em todas as cidades as mais de 850 cidades mineiras.

Nasceu do antigo CEAG-MG, criado em 1972 com o objetivo de dar apoio a pequenas e médias empresas com problemas gerenciais ou em processo de falência. Depois, passou a integrar o CEBRAE Nacional.

Em 1990, foi desvinculado da administração pública federal, transformou-se em serviço social autônomo sob o nome atual.

O portal do Sebrae não especifica tanto as ações no estado como os sites do Sesc, Senac e Senai, por exemplo.

Entre as compras e contratações disponíveis, está em andamento a contratação de empresa para análise técnica de projetos inscritos no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na etapa de Minas Gerais.

Sesi Minas: ensino e espaços





A exemplo do Senai, o Sesi também ficou conhecido pelas ofertas de ensino oferecidas. A entidade tem escolas em 33 cidades mineiras.

As unidades são privadas. Filhos de trabalhadores da indústria têm 10% de bolsa.

O Sesi Minas possui espaços próprios para eventos e outras atividades, como um centro cultural e um museu de artes e ofícios, na capital.

A entidade também administra uma orquestra musical, realizada campanhas de vacinação e vem ampliando as escolas em diferentes cidades.

Em janeiro passado, o Sesi Minas anunciou a doação de R$ 1 milhão para a campanha SOS Águas, de assistência a pessoas afetadas pelas chuvas e pela seca no estado.