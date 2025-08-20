Reprodução/UFRGS Instituição concentra hoje quatro campi, em Porto Alegre, e um no litoral

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta quarta-feira (20) o edital do Vestibular 2026. As inscrições serão abertas a zero hora da segunda-feira (25) e seguirão até as 23h59 do dia 22 de setembro.

Elas deverão ser feitas por meio do Formulário de Inscrições que estará disponível no site vestibular.ufrgs.br



São oferecidas 4.023 vagas de ingresso na graduação, distribuídas em 97 opções de cursos.

De acordo com o edital, as provas serão aplicasdas nos dias 29 (sábado) e 30 (domingo) de novembro em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí.



Novidades

Em relação ao concurso do ano passado, a edição 2026 do vestibular da UFRGS não traz alteração na oferta de cursos e no número de vagas, mas apresenta modificações no processo de inscrição para casos especiais e na divulgação dos gabaritos.

A documentação de solicitação de atendimento especial, de solicitação de uso do nome social, de solicitação de horário especial para candidato sabatista e de solicitação de correção cadastral será recebida de forma online, via Portal do Candidato.

Até o vestibular passado, essa documentação deveria ser entregue presencialmente ou enviada pelo Correio. A digitalização desses processos ocorre para facilitar o envio das solicitações.

Gabaritos



A divulgação dos gabaritos preliminares de todas as provas vai ocorrer apenas no dia 1º de dezembro, segunda-feira, após a realização dos dois dias de provas.

A divulgação, em anos anteriores, ocorria após cada dia de aplicação de provas. Com a mudança, o prazo para recurso ao gabarito preliminar também ficará unificado, do dia 1º de dezembro até as 9h do dia 4 de dezembro.



Em relação às ações afirmativas, a UFRGS segue reservando 50% das vagas para ingresso por cotas para egressos do sistema público, incluindo também critérios raciais, de renda e de pessoas com deficiência.

Desde 2025, a Universidade inclui vagas para autodeclarados quilombolas e o critério de renda para acesso a uma parte da reserva passou a ser de um salário mínimo nacional (R$ 1.518,00) per capita.

O Manual do Candidato com informações complementares ao edital e os detalhes sobre a forma de comprovação dos requisitos e modelos de declarações e formulários também já está disponível no site www.vestibular.ufrgs.br



Provas



No primeiro dia, sábado, serão aplicados os testes de Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática.

Já no segundo dia, domingo, será a vez de Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação. A lista das leituras obrigatórias da prova de Literatura está disponível para acesso no site do Vestibular.



O candidato sabatista (guardador do sábado por convicção religiosa) deverá formalizar solicitação por meio de preenchimento de Declaração específica, disponível no site vestibular.ufrgs.br, que deverá ser enviada pelo Portal do Candidato, no período de 25/08/2025 a 26/09/2025.

Já os candidatos com necessidades especiais de caráter permanente ou temporário devem, obrigatoriamente, solicitar atendimento especial para a realização das provas no período de 25/08/2025 a 26/09/2025, mediante envio do formulário de solicitação de atendimento especial, disponível no site vestibular.ufrgs.br e a documentação presente no edital.

O mesmo prazo vale para solicitação de utilização do nome social, ou seja, nome pelo qual a pessoa se identifica e é socialmente reconhecida.

Taxa de inscrição



Após inscrever-se, o candidato deverá conferir todas as informações preenchidas no formulário de inscrição (ex.: curso, língua estrangeira, sistema de ingresso e cidade de realização das provas) e imprimir o documento (boleto) para pagamento do respectivo valor, que poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, impreterivelmente, até o dia 23 de setembro.

No momento da inscrição, será necessário preencher um questionário.

A taxa de inscrição no vestibular da UFRGS é de R$ 180. Candidatos contemplados com a isenção da taxa devem realizar a inscrição normalmente.

Para isso, o sistema indicará automaticamente o benefício, quando for informado o CPF, no momento da inscrição.



Dúvidas sobre a etapa de inscrição podem ser sanadas pelo e-mail: [email protected].



Candidatos ao curso de Música (bacharelado e licenciatura) deverão fazer, adicionalmente, a Prova de Habilitação Específica (PHE), com envio de materiais exigidos entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, pelo Portal do Candidato.





Os conteúdos das provas estão disponíveis no site do Instituto de Artes. Mais informações podem ser consultadas também no Manual do Candidato.

Cotas



Os candidatos inscritos no vestibular devem indicar uma das modalidades de concorrência.

Todos concorrem às vagas de acesso universal, enquanto a reserva de vagas (cota) é destinada àqueles que sejam egressos do Sistema Público de Ensino Médio.



O esquema de denominação das vagas ofertadas na modalidade de reserva de vagas, assim como todas as informações sobre o vestibular 2026 da UFRGS, pode ser consultado no edital, publicado no site da instituição.