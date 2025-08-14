Reprodução/ GOV Defesa Civil: tecnologia vai alertar a população quando a umidade do ar ficar abaixo de 12%

Moradores de 82 municípios do estado de São Paulo receberam, nesta quinta-feira (14), alerta no celular pela baixa umidade relativa do ar.

Foi a primeira vez que a Defesa Civil Estadual acionou o sistema cell broadcast para alertar a população sobre o clima seco e o risco para incêndios.

As 82 cidades das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, e alguns municípios na região de Andradina e no Pontal do Paranapanema, ficaram abaixo dos 12%, considerado estado de emergência pela Organização Mundial da Saúde.

O ideal para a saúde é umidade relativa do ar em 60%.



Os moradores receberam pelo celular um aviso de que a umidade do ar está em emergência, o que representa risco à saúde e de incêndios em vegetação.A orientação é beber água e evitar queimadas.

Sistema cell broadcast



A tecnologia cell broadcast opera via localização dos aparelhos por torres de transmissão. Não requer que os moradores instalem algum aplicativo.

Neste ano, de acordo com a Defesa Civil, a ferramenta foi incorporada à Operação SP Sem Fogo para alertar a população sempre que houver baixa umidade do ar ou risco de queimadas.



O sistema poderá ser utilizado para alertas severos ou extremos, com orientações voltadas à prevenção e saúde das pessoas.

A tecnologia vai alertar a população quando a umidade do ar ficar abaixo de 12%, houver alerta vermelho do Inmet e focos de incêndios próximos a áreas urbanas.

"A ferramenta, bastante utilizada no período do verão para para o envio dos alertas, também será aplicada no período de estiagem. A umidade relativa do ar abaixo de 12% gera desdobramentos para saúde das pessoas", afirma a major Tatiana Rocha, diretora da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Desde dezembro de 2024, a Defesa Civil utiliza o cell broadcast para efetuar o disparo de alertas.



Com ele, todo aparelho celular de determinada região conectado a uma antena de telefonia e recebendo sinal 4G ou 5G recebe mensagens de alerta.

Além do aviso sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.



Alerta georeferenciado de incêndio



Outra medida tecnológica implementada é o alerta de incêndio georreferenciado, gerado pelo sistema SMAC, desenvolvido pela Defesa Civil para identificar focos de queimada próximos às reservas florestais do estado.

Sempre que os satélites apontarem um novo foco de incêndio próximo a qualquer unidade de conservação, um alerta automático será emitido ao CGE da Defesa Civil e também aos gestores do parque florestal que estiver em risco.

"Essa ferramenta permite que os gestores tomem decisões a partir do uso de tecnologia. Desta forma, é possível reforçar as equipes para atuar diretamente no foco do incêndio, para evitar colocar em risco a fauna e a flora, antes mesmo que o fogo acesse a vegetação nativa", explica a major Tatiana Rocha.

Amplitude térmica



Além do tempo seco que requer cuidados com a saúde, a Defesa Civil de São Paulo também emitiu alerta, nesta quinta, para a grande amplitude térmica registrada no estado.

De acordo com o órgão, pelo menos até domingo (17), uma forte massa de ar seco deve predominar, mantendo os dias típicos de inverno.

Haverá pouca nebulosidade, favorecendo grande amplitude térmica, ou seja, frio nas manhãs e calor nas tardes, além de baixa umidade relativa do ar.





Em regiões da Serra da Mantiqueira e interior, as mínimas podem chegar a 3°C, enquanto no oeste paulista as máximas podem atingir 32°C.

Confira a previsão por regiões:

• Região Metropolitana: pode ocorrer chuva fraca; mín. 11°C, máx. 24°C, URA (Umidade Relativa do Ar) 40%.

• Baixada Santista: chuva de moderada a fraca; mín. 15°C, máx. 23°C, URA 50%.

• Serra da Mantiqueira: mín. 3°C, máx. 26°C, URA 30%.

• Vale do Paraíba e Litoral Norte: chuva de moderada a fraca; mín. 14°C, máx. 23°C, URA 50%.

• Vale do Ribeira e Itapeva: chuva de moderada a fraca; mín. 4°C, máx. 26°C, URA 40%.

• Campinas e Sorocaba: mín. 3°C, máx. 27°C, URA 30%.

• Presidente Prudente e Marília: mín. 5°C, máx. 31°C, URA 20%.

• Bauru e Araraquara: mín. 7°C, máx. 29°C, URA abaixo dos 20%.

• Araçatuba e São José do Rio Preto: mín. 9°C, máx. 32°C, URA abaixo dos 20%.

• Franca, Barretos e Ribeirão Preto: mín. 7°C, máx. 32°C, URA abaixo dos 20%.