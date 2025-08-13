Divulgação DVS/SMS/PMPA Padaria interditada em Porto Alegre

Uma padaria de Porto Alegre foi interditada pela Vigilância Sanitária na última segunda-feira (11) após fiscais encontrarem fezes de ratos, baratas mortas e outras condições de risco à saúde pública.

Segudo informações da Prefeitura, o estabelecimento fica localizado no bairro Moinhos de Vento.

A inspeção ocorreu após denúncia feita ao telefone 156. Durante a vistoria, os agentes também apreenderam alimentos vencidos ou sem data de validade, produtos de origem animal sem comprovação de procedência e equipamentos em mau estado de conservação.

Mais de 600 quilos de alimentos impróprios para consumo foram descartados. As atividades do estabelecimento seguem suspensas até que todas as irregularidades sejam sanadas.





O nome da padaria não foi divulgado, em respeito ao sigilo processual previsto na Lei de Abuso de Autoridade.