No terceiro episódio do quadro iGuilino , você vai entender as regras e os principais conflitos envolvendo vagas e garagens em condomínios. 


Para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto, recebemos o advogado Rodrigo Karpat, especialista em Direito Condominial.

Dessa vez, o quadro aborda questões como:

  • Quais são os direitos e deveres dos condôminos em relação ao uso de vagas de garagem?
  • O condomínio pode multar um morador que estaciona fora da vaga delimitada?
  • O condomínio é responsável por danos ou furtos de veículos ocorridos na garagem?

Também vamos explicar como funcionam as regras para visitantes, além de esclarecer como são determinadas as vagas destinadas a Pessoas com Deficiência e a idosos.

