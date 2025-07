Reprodução Instagram/ @piqueteonline Temporal com granizo paralisa buscas por escoteiro nos Marins





Uma forte chuva de granizo interrompeu os trabalhos de escavação conduzidos pela Polícia Científica na base do Pico dos Marins, em Piquete(SP), nesta sexta-feira (25). A ação busca encontrar pistas sobre o paradeiro do escoteiro Marco Aurélio Simon, desaparecido há quase 40 anos. As informações são da página Piquete Online.

Investigadores iniciaram escavações recentemente

As buscas foram retomadas nesta semana pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Equipes da Polícia Técnico-Científica iniciaram os trabalhos na quinta-feira (24), isolando a área próxima à trilha da montanha e escavando pontos mapeados por drones.

Os locais investigados foram identificados em 2023, quando um drone com radar detectou possíveis vestígios humanos subterrâneos. Na época, uma escavação chegou a ser realizada, e um fio de cabelo foi encontrado, mas sem possibilidade de identificação genética.

Em abril deste ano, uma nova varredura aérea com drones equipados com inteligência artificial apontou dois pontos com indícios de material compatível com ossos humanos, a cerca de 1,5 metro de profundidade.





A expectativa era escavar esses dois locais ainda na quinta, mas o cronograma foi estendido por causa das condições climáticas. A perícia deverá retomar os trabalhos assim que houver segurança para a equipe.

Marco Aurélio Simon desapareceu em 8 de junho de 1985, aos 15 anos, durante uma trilha com o grupo Olivetano de Escoteiros. Após se separar dos colegas, nunca mais foi visto. O inquérito foi reaberto em 2021, após novas denúncias sobre a possibilidade de o corpo estar enterrado na região.