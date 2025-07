Reprodução Instagram /@viniciusaraujotv Mesmo após o crime, Matteos esteve no velório da mãe e chorou





O enterro da professora Soraya Tatiana, de 56 anos, aconteceu na sexta-feira (25), em Belo Horizonte. Matteos França, filho da vítima e autor confesso do crime, esteve presente e chorou durante a cerimônia.

Segundo testemunhas, ele aparentava estar abalado emocionalmente. A presença de Matteos no funeral ocorreu mesmo após a confissão à Polícia Civil de Minas Gerais de que havia matado a mãe e ocultado o corpo.

O que chama atenção nas investigações é que, logo após o assassinato, ocorrido na noite de 18 de julho, Matteos deixou o local do crime e viajou para a Serra do Cipó.

A ida à região foi mencionada por ele mesmo no boletim de ocorrência que registrou o desaparecimento de Soraya. O objetivo da viagem, segundo a polícia, teria sido criar uma versão para despistar a autoria do homicídio.

De acordo com a investigação, Matteos e a mãe discutiram por questões financeiras. Ele acumulava dívidas, especialmente com jogos, e alegou à polícia que sofreu um surto durante a briga.

No auge da discussão, enforcou a professora e, em seguida, escondeu o corpo no porta-malas do carro dela. No domingo (20), o corpo foi encontrado sob um viaduto em Vespasiano, parcialmente coberto por um lençol.

Inicialmente, Matteos tentou manter a versão de que a mãe havia desaparecido misteriosamente. Disse que a deixou em casa na noite da sexta-feira (18) e que, ao tentar contato no dia seguinte, não obteve resposta. Ele acionou uma tia e até procurou hospitais e o IML em busca da suposta desaparecida.





No entanto, imagens de câmeras de segurança e vestígios no veículo da vítima colocaram em xeque sua narrativa.

Diante das contradições, Matteos acabou confessando o crime na sexta-feira (25). Ele foi preso na casa do pai, em Belo Horizonte, sem oferecer resistência. Segundo a polícia, afirmou estar arrependido e negou ter contado o ocorrido a qualquer pessoa antes da prisão. O caso segue sob investigação.