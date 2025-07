Reprodução/PCMG Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)

Uma criança de 9 anos morreu em São Francisco, no norte de Minas Gerais, após comer pão de queijo e um bolo na casa da avó. O caso aconteceu na última quarta-feira (23) e foi confirmado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ao Portal iG.



Segundo o delegado Flávio Cavalcanti, a menina passou mal após ingerir os alimentos no café. Ela foi levada ao hospital com sintomas comuns de uma intoxicação, como dor abdominal intensa, salivação excessiva e cianose. Apesar da intervenção médica, ela não sobreviveu e faleceu.

Com a morte, o hospital acionou a Polícia Militar. Os agentes recolheram o depoimento da avó, que disse ter preparado o bolo por volta das 18h. Por volta das 19h, um tio da criança chegou com uma sacola de pães de queijo e saiu.

Além da vítima, a avó e a irmã de 11 anos também consumiram os alimentos, mas não há informações se elas também passaram mal.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. No local da ocorrência, foram coletados materiais considerados relevantes para a perícia, como os alimentos ingeridos e os produtos usados para fazer o bolo.





Além disso, a polícia também recolheu o corpo de um gato morto. O animal apareceu na casa do vizinho da avó, com sintomas similares aos da criança. Ele foi encaminhado para a Vigilância Sanitária do município para que um veterinário realize a necropsia.