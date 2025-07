Reprodução Instagram/ @gamelastur Navegante salva cadela abandonada no meio do mar; assista





Uma cadela foi resgatada em alto-mar entre as cidades de Paranaguá e Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. O animal foi encontrado nadando sozinho, em situação de extremo cansaço, e foi salvo por um navegante que passava de lancha pela região. O caso aocnteceu na terça-feira (22).





O momento do resgate foi registrado por Renato Leite, responsável por salvar a cadela. Ele contou que percebeu uma movimentação incomum na água e decidiu se aproximar.

Em suas redes sociais, o navegante contou em detalhes o ocorrido:

"Hoje me deparei com uma cena inusitada!

Navegando de Paranaguá/ Guaraqueçaba avistei um movimento estranho no mar achando até que era um peixe mas chegando perto observei que era um cachorro muito cansada (uma fêmea).

Estava muito distante de chegar em terra firme.

Logo embarquei na embarcação e o coloquei em terra firme.

A pessoa que fez essa atitude de jogar o cachorro no mar com certeza é uma pessoa sem noção."

A principal suspeita é que a cadela tenha sido jogada no mar, já que não há ilhas ou embarcações próximas ao local onde foi encontrada. “Fiquei triste e ao mesmo tempo fiquei alegre. Triste em saber que tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. E, alegre por ter resgatado ela”, desabafou Renato.





O vídeo do resgate foi compartilhado nas redes sociais e gerou comoção. Até o momento, não há informações sobre a origem do animal ou o possível responsável pelo abandono.

Animal vai para adoção



Na tarde de quarta-feira (23), Renato contou que o animal foi resgatado pelo veterinário João Paulo e sua esposa, que levaram a cadela para suas casas e deram comida e a acalmaram, pois estava bastante arisca e com medo.

O casal possivelmente levará a "cadelinha do mar" para adoção. Confira o vídeo:





O Portal iG tentou contato com a Polícia Civil do Paraná para mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.