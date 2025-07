Reprodução/Metsul Geada durante o amanhecer no interior do Rio Grande do Sul

Uma nova massa de ar frio avança pelo país e derruba as temperaturas no Sul e em parte do Sudeste a partir desta terça-feira (22). A queda será mais intensa nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com risco de geada nos próximos dias, de acordo com o Inmet.

Em Porto Alegre, os termômetros marcam 11 °C pela manhã, mas devem cair ainda mais ao longo da semana: 7 °C na quarta-feira (19) e 5 °C na quinta-feira (20). Em Curitiba, a mínima nesta terça é de 10 °C, com previsão de 9 °C na quinta, quando a máxima não deve passar dos 14 °C.

Florianópolis também terá redução nas temperaturas. A cidade começa a semana com 15 °C de mínima e 25 °C de máxima, mas registra 13 °C e 16 °C na quinta.

No Sudeste, o ar polar derruba as temperaturas nas primeiras horas do dia, embora as tardes sigam com sol e clima ameno. Em São Paulo, a mínima de 13 °C nesta terça deve cair para 10 °C até quinta. No Rio de Janeiro, a máxima prevista para hoje ainda alcança os 30 °C, mas recua para 27 °C na quarta e 25 °C na quinta.

Enquanto o frio avança em parte do país, outras regiões seguem sob influência de uma massa de ar seco, típica do inverno, que impede a formação de nuvens e chuvas. O tempo firme favorece dias ensolarados, mas também reduz a umidade do ar a níveis críticos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), índices abaixo dos 20% representam risco à saúde. O mapa de risco meteorológico destaca em vermelho as áreas com previsão de umidade inferior a esse limite, entre elas, o norte do Mato Grosso do Sul, o leste do Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, Tocantins e parte do interior do Nordeste, como o sul do Maranhão, do Piauí, do Ceará e o oeste da Bahia. Em áreas marcadas em amarelo, a umidade deve ficar abaixo dos 30%, caracterizando estado de atenção.