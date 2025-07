Reprodução O deputado estadual Guto Zacarias (UB) e o humorista Léo Lins









A liberdade de expressão no humor será tema de debate na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ( Alesp), no próximo dia 7, a partir das 19 horas, durante a realização do Fórum Nacional da Liberdade do Humor.

O evento está sendo organizado pelo deputado estadual Guto Zacarias(União Brasil), que é ativista do Movimento Brasil Livre (MBL), movimento político brasileiro de direita.

De acordo com divulgação do deputado Zacarias em suas redes sociais, o Fórum evento surge como resposta à condenação recente de Leo Lins, que deverá estar presente no debate.

Em junho, o humorista foi condenado pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo a uma pena de oito anos e três meses de prisão em regime fechado por prática de crimes de discriminação e incitação ao preconceito.

A condenação decorreu de piadas consideradas ofensivas feitas no show "Perturbador", que foram publicadas no YouTube em 2022 e alcançaram cerca de 3 milhões de visualizações.

No processo, ele foi acusado de proferir declarações preconceituosas contra negros, nordestinos, Pessoas com Deficiência, indígenas, obesos, idosos, homossexuais, judeus, evangélicos, LGBTQIA+ e pessoas soropositivas.

Além da prisão, o humorista foi condenado a pagar multa de 1.170 salários mínimos (mais de R$ 1,4 milhão) e uma indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. A defesa recorreu da decisão.

Mesmo depois da sentença, Léo Lins continua polemizando. Neste domingo (20), conforme revelado com exclusividade pelo Portal iG, o humorista fez piada com Preta Gil, no dia da morte da cantora, provocando muitas críticas nas redes sociais.

"A liberdade de expressão está em perigo no Brasil. Enquanto criminosos passam impunes, humoristas estão sendo condenados à prisão apenas por fazerem piadas ", defende Zacarias.

Ele afirma que, além de Leo Lins, outros humoristas também participarão, além de juristas, produtores culturais e e representantes do Movimento Brasil Livre (MBL).







O objetivo, ainda segundo o deputado, é discutir os limites legais e éticos da comédia no Brasil, além de propor medidas institucionais que garantam o exercício livre da profissão.

Também será um espaço para denunciar casos de censura e perseguição contra artistas da área.

“É hora de dar um basta na perseguição contra quem vive do riso. O humor precisa ser livre para existir” , afirma o organizador do fórum.