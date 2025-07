Reprodução As imagens captadas mostram que, após o impacto com a proteção de calçada, o motociclista ainda colidiu com um carro estacionado na via





Um motociclista morreu na madrugada do último sábado(19) após um acidente no Centro de Pinheiros, no interior do Espírito Santo.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento exato em que o condutor perdeu o controle da moto e colidiu com uma barra de proteção na calçada, antes de atingir as grades de uma residência.

Segundo o portal Redenotícia.ES, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima caída ao solo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado, mas constatou o óbito no local. A Polícia Científica realizou a perícia, e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Linhares.

As imagens captadas mostram que, após o impacto com a proteção de calçada, o motociclista ainda colidiu com um carro estacionado na via.

Em seguida, a moto continuou desgovernada e, sem o condutor, atingiu as grades de uma casa. A gravação foi disponibilizada pela proprietária do imóvel atingido.





Investigação

A Polícia Civil de Pinheiros está investigando o caso para apurar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade ou a idade da vítima.

Também não há confirmação oficial sobre fatores como velocidade, condições da pista ou estado do condutor no momento do acidente.

Não houve registro de outros feridos, e a ocorrência não envolveu terceiros, de acordo com os dados apurados. A investigação permanece em andamento.

Assista ao vídeo abaixo: