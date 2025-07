Reprodução/freepik Policial mata jovem durante velório em MG

Um policial civil de 39 anos matou a tiros um jovem de 20 durante um velório em Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais, na tarde deste sábado (19). Segundo a Polícia Militar, o agente reagiu após presenciar o rapaz agredindo uma mulher e a ameaçando com uma arma de fogo, que posteriormente foi identificada como falsa. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com o relato do policial à PM, ele participava do velório de um familiar e, ao retornar ao local após uma breve saída, viu um tumulto em frente à capela. Nesse momento, o agente afirmou ter visto o jovem agredindo fisicamente uma mulher e apontando uma arma em sua direção.

O policial então efetuou dois disparos. Ainda segundo ele, o jovem se virou com a arma apontada para sua direção, o que motivou mais dois tiros.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal, mas já chegou sem vida, conforme constatado pela equipe médica de plantão.

A mulher envolvida na ocorrência inicialmente não foi localizada, mas posteriormente se apresentou aos militares. Ela relatou que havia se desentendido com a mãe do jovem e chegou a agredi-la com um tapa, o que teria provocado a reação do rapaz. Ela confirmou ainda que foi ameaçada com o simulacro de arma de fogo.

A mãe do jovem afirmou que o filho costumava portar a arma falsa, emprestada por um amigo. Segundo ela, a mulher envolvida na confusão estava embriagada e teria agredido seu filho momentos antes do desfecho violento.

O delegado titular de Timóteo esteve no local e determinou que o policial civil se apresentasse na delegacia. A perícia técnica da Polícia Civil realizou os levantamentos no local.