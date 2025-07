Prefeitura de São Francisco Cidade de São Francisco, em Minas Gerais









A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou, nesta sexta-feira (18), os resultados de testes laboratoriais realizados na cidade de São Francisco, que, nesta semana, registrou ao menos 2 casos de mortes súbitas em decorrência de uma '' doença misteriosa ''.

Os resultados foram positivos para 4 vírus:



Influenza, uma infecção respiratória viral

Rinovírus, que causa a maior parte dos resfriados

Parainfluenza tipo 4, responsável por infecções respiratórias consideradas leves, mas que pode causar casos mais graves em crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido

Vírus sincicial respiratório, um dos principais responsáveis por infecções respiratórias em bebês e crianças pequenas



As detecções, segundo a Secretaria de Saúde, estão sendo consideradas na ''análise epidemiológica e laboratorial''. As amostras também foram analisadas para hantavirose, leptospirose e meningites bacterianas. Todas deram negativo.

Ainda de acordo com o órgão, as amostras continuam sendo examinadas para que se determine a causa da doença e se exclua outras possibilidades de diagnóstico. A investigação segue em andamento, portanto, os resultados não são definitivos.

Os estudos estão sendo feitos por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde.

A Secretaria ainda informou que realiza a busca ativa de casos, monitoramento de contatos e coleta de amostras, as quais são medidas de Vigilância Sanitária e controle.

Prefeitura atualiza informações

Também nesta sexta-feira (18), o médico Ítalo Carvalho, diretor clínico do Hospital Municipal, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura, afirmou que o H1N1, vírus do tipo influenza, infectou uma das pessoas que veio a óbito e que, ''provavelmente'', esse paciente infectou o segundo.

Doença ''misteriosa''

O médico também relatou que essas pessoas não se vacinaram contra a gripe e pediu para que a população procure pela vacina, que é capaz de evitar o agravamento dos casos.

Na última quinta-feira (10), a Secretária de Saúde de São Francisco (MG), Andressa Rodrigues, informou que a cidade havia registrado, no fim de junho, 2 óbitos, que ''evoluíram de forma súbita e com sintomas suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave ''. Logo depois, ainda de acordo com a secretária, outras internações foram registradas.

No dia seguinte (11), a Prefeitura anunciou diretrizes de saúde para eventos, com o objetivo de ''prevenir a SRAG''.

As orientações incluíam o uso de máscaras por pessoas sintomáticas ou imunossuprimidas, além da recomendação para que quem apresentasse febre, tosse ou dor de garganta evitasse participar de eventos e procurasse atendimento médico.

A Prefeitura informou que as diretrizes eram preventivas, temporárias e válidas até a conclusão das investigações.