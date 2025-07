MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Cuidados com queimadas devem ser redobrados, especialmente em áreas rurais e de mata









Por conta o tempo seco que deve predominar em São Paulo pelo menos até o próximo domingo (20), a Defesa Civil está alertando para riscos de queimadas no interior do estado.

De acordo com os mapas meteorológicos, entre quinta-feira (17) e domingo (20) , o tempo permanecerá seco na maior parte do território paulista.



As manhãs devem registrar nevoeiros em diversas regiões, e a umidade relativa do ar segue baixa, principalmente no interior.

"A atuação de ventos do quadrante sul no fim de semana pode provocar leve queda nas temperaturas em algumas áreas" , informa.



Diante desse cenário, a Defesa Civil destaca a necessidade de atenção especial com a saúde da população e com o aumento do risco de queimadas, principalmente em municípios do interior.

Região Metropolitana de São Paulo

Os próximos dias serão marcados por tempo seco e predomínio de sol, especialmente entre quinta (17) e sexta-feira (18), na Região Metropolitana de São Paulo.

A presença de céu limpo nas noites favorece a formação de nevoeiros nas primeiras horas da manhã, que se dissipam rapidamente.



No fim de semana, a nebulosidade aumenta e as temperaturas caem levemente. Na quinta, deverá variar entre 11°C e 24°C e, no sábado, entre 11°C e de 19°C.

O principal alerta está relacionado à baixa qualidade do ar.

" Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias devem redobrar os cuidados ", destaca no comunicado.

Baixada santista



O tempo segue estável na baixada santista, com sol entre quinta (17) e sexta (18), com possibilidade de neblina em áreas de serra no início das manhãs.

No fim de semana, ventos do oceano podem provocar garoa fraca e sensação térmica mais amena.

Na quinta, a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 23°C. Já no sábado e domingo, as mínimas serão de de 13°C e máxima de 20°C.

Vale do Ribeira e Região de Itapeva

Entre quinta e sexta-feira, o tempo será seco no Vale do Ribeira e Região de Itapeva, com neblina nas manhãs.

A partir de sábado, ventos úmidos do oceano podem provocar garoas isoladas, o que ajuda a elevar a umidade e reduzir o risco de queimadas.

Na sexta, a previsão será de mínima de 9°C e máxima de 22°C. No fim de semana, as temperaturas permanecerão entre 10°C e 21°C

Litoral Norte

A previsão indica tempo estável e ensolarado até sexta-feira, com neblina em áreas de serra, no litoral Norte.

No fim de semana, há chance de garoa e queda na sensação térmica por influência dos ventos oceânicos.



Temperaturas, na sexta, estarão entre 12°C e 24°C e no sábado e domingo, entre 11°C e de 21°C.

Serra da Mantiqueira

O tempo firme predomina até sexta-feira na Serra da Mantiqueira, com nevoeiros no amanhecer.

A partir de sábado (19), ventos do sul devem provocar queda nas temperaturas e possibilidade de geada em pontos isolados.

A previsão é de mínima de 9°C e máxima de 21°C na sexta-feira. Sábado e domingo devem ter mínima de 6°C e máxima de 20°C.

Vale do Paraíba

A região do Vale do Paraíba terá tempo seco e nevoeiros no início da manhã.

No fim de semana, a nebulosidade aumenta e as temperaturas caem. A umidade relativa do ar tende a se elevar, reduzindo o risco de queimadas.



Na sexta, a previsão é de mínima de 11°C e máxima de 26°C. No sábado e domingo, é de mínimas de 11°C e máximas de até 21°C.

Interior de São Paulo

As regiões de Campinas, Sorocaba, Bauru e Araraquara não devem sentir os efeitos da mudança nos ventos.

O tempo permanece seco, com sol forte e sensação de abafamento à tarde. O risco de queimadas é elevado.

Atenção redobrada com áreas de vegetação seca. Denúncias de queimadas ilegais podem ser feitas junto aos órgãos ambientais.







Já as regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto seguirão com tempo firme, calor e ausência de chuvas.

As tardes serão abafadas e a umidade relativa do ar pode cair abaixo dos 25%, caracterizando estado de atenção ou alerta segundo a Organização Mundial da Saúde.

De acordo com a Defesa Civil, o risco de incêndios florestais é crítico.



"Cuidados devem ser redobrados, especialmente em áreas rurais e de mata", finalizou, em comunicado.