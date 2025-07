Fernando Frazão/Agência Brasil COP 30 tem expectativa de 40 mil visitantes à Belém





O governo brasileiro publicou nesta segunda-feira (14) as regras para concessão de vistos eletrônicos gratuitos a estrangeiros que participarão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O evento acontecerá entre os dias 06 e 21 de novembro, em Belém, no Pará.

A medida autoriza múltiplas entradas no Brasil até o fim de 2025, com permanência de até 90 dias, sem possibilidade de prorrogação.

O visto especial será concedido a pessoas provenientes de países membros da Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) e a apátridas, desde que estejam oficialmente credenciados na conferência. Sendo que o documento não se estende a familiares, acompanhantes ou menores de 18 anos.

Os pedidos devem ser feitos por meio de uma plataforma digital disponibilizada pelo Itamaraty.

Segundo estimativas da Fundação Getulio Vargas (FGV), a COP30 deve reunir mais de 40 mil pessoas, sendo aproximadamente 7 mil ligadas às delegações e equipes da ONU.

Para atender à demanda, a malha aérea de Belém será ampliada com novas rotas e aumento na frequência de voos, sobretudo para cidades da Região Norte.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) preveem acréscimo de mais de 46 mil assentos em voos domésticos durante o mês da conferência, totalizando 245,7 mil lugares, um aumento de 23,3% em relação ao mesmo período de 2024.

O número de voos nacionais em novembro será de 1.395, considerando as 221 novas viagens programadas.

Entre os voos internacionais, a ampliação será de 44% nos assentos, passando de 3.888 para 5.610, com crescimento de 22 para 31 voos no mês.

Infraestrutura e hospedagem alternativa

Para dar suporte à chegada de visitantes por via marítima, o Terminal Portuário de Outeiro, em Belém, está passando por obras de requalificação.

O espaço receberá dois navios de cruzeiro, com capacidade total de 6 mil leitos, que funcionarão como hotéis flutuantes.

O novo píer de mais de 700 metros deve ser concluído até meados de outubro, um mês antes do início da conferência. Após o evento, a estrutura poderá ser usada em rotas regulares de turismo.





Investimentos em turismo local

O governo federal também anunciou o investimento de R$ 72,7 milhões em obras de infraestrutura turística no Pará. Ao todo, 23 municípios serão contemplados.

Na capital, Belém, R$ 1,5 milhão será destinado à readequação urbanística do Portal da Amazônia e outros R$ 4,4 milhões serão usados para a instalação de 721 placas de sinalização turística pela cidade.