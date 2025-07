PRF PRF apreende carga de medicamento para emagrecimento na BR-153

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga do medicamento Mounjaro, transportadas de forma irregular em um carro de passeio, na BR-153, em Morrinhos, região sul de Goiás.

A ação teve início durante uma fiscalização de rotina. O veículo, ocupado por dois homens, de 37 e 48 anos, foi parado pelos policiais. Ao perceberem o nervosismo dos ocupantes e o fornecimento de informações contraditórias, os agentes aprofundaram a fiscalização. Durante a revista pessoal, localizaram frascos do medicamento escondidos sob as roupas dos envolvidos.

Na sequência, uma busca minuciosa foi realizada no interior do automóvel. Em compartimentos ocultos, como forros das portas e dos bancos, a equipe encontrou 38 caixas vazias do mesmo produto.

Também foram apreendidos diversos produtos importados sem nota fiscal, incluindo eletrônicos, perfumes, azeites e vinhos.

Cada unidade do medicamento pode alcançar o valor de até R$ 2 mil no mercado irregular, o que caracteriza crime de descaminho e representa risco à saúde pública. Todo o material, além do veículo, foi encaminhado à Receita Federal para os procedimentos legais.

O medicamento é indicado para tratamento de diabetes tipo 2, mas tem sido utilizado para emagrecimento, o que exige controle rígido e prescrição médica.