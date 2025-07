Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva

O domingo (13) deve ter instabilidade no Sudeste, com previsão de chuva em todo o Espírito Santo, no nordeste de Minas Gerais e no litoral sul de São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas demais regiões, o tempo segue firme, com predomínio de sol.

No Espírito Santo, a previsão é de céu encoberto e chuva persistente, incluindo a capital Vitória. Os volumes podem ser elevados, com risco de transtornos, principalmente em áreas urbanas.

No nordeste mineiro, a umidade favorece pancadas de chuva moderadas. Já no sul de Minas e no Triângulo Mineiro, o domingo será de sol entre poucas nuvens e temperaturas amenas.

Em São Paulo, o litoral sul deve ter céu nublado e chuva fraca a moderada, principalmente durante a madrugada e manhã. No restante do estado, o dia será ensolarado, com calor e baixa umidade do ar à tarde.

O Rio de Janeiro permanece com tempo firme e céu variando entre claro e parcialmente nublado. As temperaturas sobem ao longo do dia.

Entre as capitais, a mínima prevista é de 13°C em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. A máxima deve chegar a 25°C no Rio. A umidade relativa do ar na região varia entre 25% e 100%.