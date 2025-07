Reprodução / Freepik Apesar do frio no Sul, maior parte do país terá sol





O tempo no Brasil nesta quinta-feira (10) terá geada no Sul e temporais em partes do Norte e do Nordeste. Mas terá também de sol e tempo muito seco na maior parte do território nacional. A previsão é do Climatempo.

De acordo com instituto meteorológico, o transporte de umidade do oceano para o continente favorece chuva fraca e isolada no litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo entre a manhã e à tarde.

Em São Paulo, de acordo com a Defesa Civil estadual, a sensação térmica será de frio intenso no estado, devido a intensificação dos ventos no período noturno, junto com a presença do ar frio sobre o território paulista.

Pela manhã, a previsão é de densos nevoeiros em toda a faixa leste paulista, em virtude do resfriamento noturno e a elevada umidade do ar, mas que se dissipam logo após o aquecimento diurno.

Já o Espírito Santo terá pancadas moderadas a forte e chove com até moderada intensidade no litoral da Bahia e de Sergipe.

Ainda de acordo com o Climatempo, há alerta para temporais entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, além do norte do Amazonas e Roraima.

Pancadas mais intensas podem ocorrer no norte do Pará e no Amapá, devido ao calor e a alta umidade.

Ar seco

O ar mais seco segue predominando o interior do Brasil, onde o sol aparece entre poucas nuvens no Centro-Oeste, interior do Nordeste e em grande parte da Região Sudeste.

A umidade do ar cai no período da tarde para valores inferiores aos 30% nos três estados do Centro-Oeste, metade oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, interior do Nordeste, e no Tocantins, Rondônia, centro-sul do Pará e sudeste do Amazonas.

Há também situação de alerta para umidade abaixo dos 20% entre o norte do Mato Grosso e o sul do Pará, e noroeste da Bahia, centro do Piauí e leste do Maranhão.

Geada

O dia ainda vai amanhecer mais frio pela Região Sul, além do estado Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e, sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul, mas com elevação dos termômetros durante à tarde.

As primeiras horas da manhã pode registrar geada na campanha gaúcha, serra catarinense e extremo sul do Paraná.

Além disso, conforme o Climatempo, o dia pode começar com nevoeiro nas capitais Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais.