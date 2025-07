Agência Brasil Há previsão de chuva entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo





A intensa onda de frio que tomou conta do Brasil nos últimos dias começa a perder força e a previsão é que, a partir do início da próxima semana, as temperaturas fiquem mais amenas, ainda típicas do inverno, mas sem frio extremo, segundo o Climatempo.

Neste fim de semana, o centro da massa de ar frio que derrubou as temperaturas já estará sobre o oceano neste fim de semana, afastando-se da região Sul, de acordo com mapas meteorológicos.

Na região Sudeste, o tempo vai seguir instável no litoral do Estado de São Paulo, mas sem acumulados significativos, devido aos ventos úmidos e frios vindos do oceano.

O frio será mais intenso na madrugada e ao amanhecer do sábado (5), principalmente na serra de Mantiqueira, onde haverá possibilidade de ocorrer geada em pontos isolados, segundo a Defesa Civil.

Pela manhã, pode ter formação de densos nevoeiros em toda a faixa leste paulista, devido ao resfriamento noturno e a elevada umidade do ar, mas que se dissipam logo após o aquecimento diurno.

O sol deve aparecer no sábado e no domingo (6).

A capital paulista, que registrou máximas de apenas 10°C a 13°C durante as tardes de quarta e quinta-feira, deve registrar entre 19°C e 20°C no sábado, 18°C e 20°C no domingo, e até 23°C na terça-feira 8.

Entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, o tempo segue estável, mas há previsão de chuva forte em pontos isolados.

Centro Oeste e Sul

A umidade do ar continua baixa, com índices abaixo dos 30% em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

No Sul, o frio continua em Porto Alegre, com mínimas entre 7°C e 10°C — e até menores em áreas mais ao Sul da capital gaúcha.

A serra catarinense tem chance de geada e deve registrar temperaturas abaixo dos 4 °C.





Apesar disso, o tempo segue firme na maior parte da região Sul, com exceção do litoral do Paraná, onde há previsão de chuva por causa da umidade vinda do mar.

Chuvas no Norte e Nordeste

A frente fria irá avançar para o litoral do Nordeste, onde os impactos, especialmente na Bahia, devem ser de chuvas fortes entre o litoral Sul e a região do Recôncavo.

O Climatempo aponta risco de temporais em Ilhéus, Porto Seguro e Salvador, na Bahia. Há alerta também para Recife (PE) e Natal (RN), onde as chuvas já causaram transtornos nos últimos dias.

Já na região Norte do país, a estação chuvosa segue intensa e com impactos significativos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em áreas do norte do Amazonas, Pará e Roraima.