Reprodução Exemplar de mosassauro; répteis marinhos pré-históricos





O Museu Oceanográfico Univali, localizado em Balneário Piçarras, em Santa Catarina, apresentará, nesta sexta-feira (4), o maior crânio de um masossauro já exposto na América Latina.

Os mosassauros foram os répteis pré-históricos marinhos que eram os principais predadores dos oceanos no final do período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos.

Segundo especialistas, apesar de muitas vezes ser confundido com dinossauros, ele era um lagarto marinho gigante, mais próximo dos atuais lagartos e cobras do que de dinossauros ou plesiossauros.

O tamanho do masossauro variava conforme a espécie, mas os maiores exemplares, como Mosasaurus hoffmannii, podiam atingir entre 15 e 18 metros de comprimento.

O peso estimado para os maiores indivíduos chegava a 5 a 10 toneladas.

A espécie já foi retratada nos cinemas na franquia de aventura e ficção científica “Jurassic World”.

Características marcantes

O corpo hidrodinâmico, com membros transformados em nadadeiras e uma cauda longa adaptada para natação, mandíbulas robustas e dentes afiados, tornando-o um predador eficiente de peixes, tartarugas, amonites e outros répteis marinhos e a excelente visão, compensando um olfato pouco desenvolvido, eram algumas das características marcantes da espécie.

Reprodução O masossauro é retratado na nos cinemas na franquia “Jurassic World”





Seus fósseis foram encontrados inicialmente na região do rio Mosa, na Holanda, o que originou seu nome, mas restos fósseis também foram descobertos na Europa Ocidental, América do Norte, África e até mesmo na Antártica. Ele habitava mares rasos e costeiros

A peça que será apresentada no Museu Oceanográfico Univali, composta pelo crânio, mandíbula e dentes, tem 120 centímetros e foi encontrada em um trabalho do museu da Universidade do Vale do Itajaí, do Instituto Cultural Soto e do Grupo Oceanic, em janeiro do ano passado, em uma mina de cal em Oued Zem, no Marrocos.





Trata-se de um exemplar da espécie Mosassauro Titã(Thalassotitan atrox), um dos mais emblemáticos répteis marinhos do período Cretáceo.

Segundo Jules Soto, curador-geral e diretor do Museu Oceanográfico Univali, os catarinenses terão o privilégio de ver de perto esse impressionante fóssil de um dos maiores predadores marinhos da história da Terra

A apresentação oficial será realizada nesta sexta (4), das 10h às 11h, no auditório do museu, em Balneário Piçarras.