Reprodução/X Ambulância da Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode entrar em greve nos próximos dias em Minas Gerais. Dez consórcios de saúde, responsáveis por atender cerca de 800 municípios(o que corresponde a 93,7% do território mineiro), alertaram para o risco de paralisação caso o Ministério da Saúde ou o governo estadual não iniciem negociações até a próxima terça-feira (8). A informação é do site 'O Tempo'.

De acordo com os consórcios, o serviço enfrenta um rombo estimado em R$ 56,8 milhões para 2025, causado pela redução dos repasses federais. Embora o Ministério da Saúde deva arcar com 50% do custeio, há casos em que os consórcios afirmam ter recebido apenas entre 8% e 40% do valor previsto.

O modelo de financiamento do Samu é tripartite, com participação dos governos federal, estadual e municipal. Em algumas regiões, como o Leste de Minas, os repasses federais mensais ficaram abaixo de R$ 400 mil, valor considerado insuficiente para manter as operações.

Além do impasse financeiro, cerca de 2 mil condutores socorristas também pressionam por melhores salários e condições de trabalho. Caso a greve seja confirmada, a categoria afirma que seguirá as determinações legais, mantendo parte das equipes em atividade para garantir atendimentos emergenciais.