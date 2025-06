Reprodução/Instagram Carla Zambelli, procurada pela Interpol, sorridente em vídeo no Instagram





A deputada licenciada Carla Zambelli, que está com seu nome na lista de foragidos da Interpol, apareceu em um vídeo compartilhado nas redes sociais do deputado federal bolsonarista Sóstenes Cavalcante (PL), convocando apoiadores para participarem de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), no domingo (29/6).





A inclusão de Zambelli na lista de difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal se deu um dia depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou sua prisão.

Ela foi condenada a 10 anos por auxiliar um hacker a invadir os sistemas de mandados judiciais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para não ser presa, a então deputada deixou o Brasil com destino à Itália.

Zambelli alega inocência e diz que é vítima de uma perseguição política orquestrada pelo Judiciário brasileiro.

No vídeo publicado no Instagram de Cavalcante, Zambelli começa se apresentando como deputada do estado de São Paulo e “ exilada política na Itália”.

"Eu quero pedir para cada um de vocês me representar neste dia 29 de junho, vocês que votaram em mim, que votaram em nossa base, por favor, não desistam. Não desistam por todos aqueles que estão presos, exilados e que precisam da sua ajuda agora”, declara, no vídeo.

E continua: “Desde 2011, as pessoas me dizem assim: Carla você me representa. Agora, eu digo para vocês: vocês me representam. E por favor, compareçam na Paulista dia 29, às 14h. O Brasil precisa de todos vocês. Um grande abraço a todos”, disse.

O ato na Paulista deste domingo foi divulgado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no último dia 15 de junho, também nas redes sociais, em vídeo divulgado pelo pastor bolsonarista Silas Malafaia.

O objetivo dos bolsonaristas é reunir seus apoiadores para fazer frente ao julgamento que responde no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. O veredicto está previsto para agosto.