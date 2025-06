Reprodução/redes sociais O ex-presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais, convocando nova manifestação









O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, nas suas redes sociais, neste domingo (15), a realização de um novo ato em São Paulo, na Avenida Paulista, no próximo dia 29 de junho, às 14 horas. Veja abaixo.

O anúncio foi feito em tom de campanha eleitoral, sem muitos detalhes sobre a pauta.

"A luta continua. Por democracia, por liberdade e por justiça. Compareça", disse Bolsonaro, no vídeo.

Diante da sua situação, o objetivo deverá ser reunir seus apoiadores para fazer frente ao julgamento que responde no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. O veredicto está previsto para agosto.

A postagem segue com uma montagem de áudios com várias declarações de Bolsonaro, entre elas que ele “não tem obsessão pelo poder e que tem paixão pelo Brasil”.

E continua: “Se algo na covardia acontecer comigo, continuem lutando. Eu vou ser um problema para eles. Preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança da libertação do nosso povo, afinal, o Brasil é um país fantástico. Desculpe o pessoal de Israel, mas aqui é a Terra Prometida”

Termina com a foto do ex-presidente e a frase: “Tô chegando” .

O mesmo vídeo também foi divulgado pelo pastor bolsonarista Silas Malafaia, nas suas redes sociais.

Malafaia já havia sido responsável por convocar o último ato pró-Bolsonaro na capital paulista, realizado no dia 6 de abril, quando, segundo contagem feita às 15h44 pelo Monitor do Debate Político do Cebrap e a ONG More in Common, 44.9 mil pessoas participaram.

Memes e piadas

Este último ato de 6 de abril ficou marcado nas redes sociais com muitos memes e piadas, por conta da tentativa mal sucedida de Bolsonaro de discursar em inglês.

Na ocasião, a manifestação pediu a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, que resultaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.





“Eu não falo inglês, uma grande falha da minha formação, mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream seller sentenced for a coup d’état in Brazil. Ou seja, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha!”.

Em 7 de maio, em Brasília, ele esteve em uma manifestação com o mesmo tema.

Veja o vídeo de Bolsonaro convocando apoiadores para novo ato: