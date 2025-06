Reprodução Helicóptero não consegue resgatar Juliana Marins





Durante as angustiantes buscas por Juliana Marins, jovem brasileira que morreu após sofrer uma queda durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, duas amigas desempenharam um papel fundamental: Julia Martins e Carol Coentro.

Ambas estiveram ativamente envolvidas na tentativa de localizar Juliana e na mobilização por um resgate mais eficaz, além de ajudarem a esclarecer informações imprecisas que circularam nas redes sociais.

Logo nos primeiros dias do desaparecimento, quando ainda havia esperança de encontrá-la com vida, Julia Martins afirmou ao Portal iG que não procedia a notícia de que equipes de resgate haviam conseguido entregar água e mantimentos à vítima. Após o seu pronunciamento, a conta do Instagram de Martins chegou a ser derrubada.

A versão foi reforçada por Carol Coentro, que também denunciou a falta de estrutura das autoridades locais.





Em uma publicação nas redes sociais, Carol detalhou que os socorristas não tinham os equipamentos adequados para alcançar a área onde Juliana havia caído. Ela também pediu mais atenção das autoridades brasileiras e cobrou agilidade e responsabilidade nas buscas.

O engajamento das duas amigas ajudou a dar visibilidade internacional ao caso e pressionou por ações mais coordenadas no resgate. Infelizmente, Juliana não resistiu aos ferimentos da queda, mas o esforço de Julia e Carol foi essencial para garantir que as buscas não fossem interrompidas e que a família tivesse respostas.