O primeiro fim de semana do inverno será marcado por contrastes climáticos em todo o Brasil. Enquanto regiões do Norte, Nordeste e Sul enfrentarão chuvas expressivas, o tempo deve permanecer firme em boa parte do Centro-Oeste, Sudeste e interior nordestino, segundo previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET ).

Na Região Norte, os maiores acumulados de chuva devem ocorrer no noroeste do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, com volumes que podem ultrapassar os 60 mm. No centro do Amazonas, os acumulados variam entre 20 e 40 mm, enquanto o sul da região, incluindo Tocantins e sul do Pará, deve permanecer sem precipitações. As temperaturas máximas seguem elevadas, podendo passar dos 34°C no sudeste do Amazonas e norte do Tocantins.

No Nordeste, o interior terá tempo seco e queda nos índices de umidade relativa do ar. Já na faixa leste, especialmente entre Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, as chuvas podem ultrapassar 30 mm, com possibilidade de pancadas entre 20 e 30 mm também no noroeste do Maranhão. As temperaturas ficam amenas no litoral, variando entre 26°C e 28°C, enquanto o norte da região pode registrar calor acima dos 32°C.

A previsão indica tempo aberto no Sudeste e Centro-Oeste, com pequenas exceções. Pancadas fracas podem ocorrer no sul de Mato Grosso do Sul, nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. A umidade do ar deve cair em áreas centrais do país, o que exige atenção com a hidratação. As máximas ficam entre 28°C e 30°C em grande parte das capitais, e as mínimas podem cair para menos de 10°C em áreas de serra, com risco de geadas isoladas.





Na Região Sul, o destaque é a previsão de fortes tempestades no Rio Grande do Sul, com acumulados que podem ultrapassar os 80 mm, além de possibilidade de ventos intensos e queda de granizo. O sudeste de Santa Catarina também poderá registrar volumes entre 30 e 60 mm, enquanto o Paraná e o norte catarinense devem ter chuvas fracas.

As temperaturas despencam no fim de semana: as máximas podem não passar dos 18°C, e as mínimas podem chegar a 8°C ou menos no sul do RS, SC e PR.