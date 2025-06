Divulgação/alexandre Pessoa Governo confirma terceira morte em razão das chuvas no Rio Grande do Sul





O Rio Grande do Sul enfrenta novamente uma situação crítica provocada pelas fortes chuvas . Segundo o boletim mais recente divulgado pelo governo estadual nesta sexta-feira (20), já são três mortes confirmadas em decorrência dos temporais que atingem a região. Além disso, 98 municípios já registraram algum tipo de prejuízo ou dano relacionado ao mau tempo.

De acordo com as autoridades, uma mulher de 54 anos morreu no dia 18 de junho em Candelária, após o carro em que estava ser arrastado pela correnteza ao tentar atravessar uma área alagada. O marido, de 65 anos, segue desaparecido, e as equipes de resgate mantêm as buscas. Ainda no dia 18, um j ovem de 22 anos também morreu em Nova Petrópolis, após ser retirado de um veículo submerso pelos Bombeiros Voluntários. As causas exatas do óbito ainda estão sendo investigadas.

Na quinta-feira (19), um homem morreu em Sapucaia do Sul após a queda de uma árvore, a terceira vítima fatal registrada até agora.

O levantamento mais recente aponta ainda que 2.005 pessoas estão em abrigos e outras 4.011 estão desalojadas. As forças de segurança do Estado resgataram até o momento 552 pessoas e 125 animais.

O município de Jaguari decretou estado de calamidade pública, enquanto outras oito cidades, incluindo Agudo, Cerro Branco e Cruzeiro do Sul, estão em situação de emergência.

Na área da saúde, o Hospital Paraíso, em Paraíso do Sul, teve energia elétrica e abastecimento de água restabelecidos. No entanto, os moradores da Vila Paraíso seguem sem acesso à unidade de saúde. Já em Rolante, o risco de alagamento forçou a transferência de 11 pacientes da Fundação Hospitalar para o Hospital de Santo Antônio da Patrulha.





Na educação, as escolas estaduais permanecem fechadas nesta quinta (19) e sexta-feira (20), em razão do feriado prolongado já previsto no calendário escolar.

O próximo boletim com dados atualizados será divulgado às 18h desta sexta-feira. As autoridades reforçam o alerta para que a população evite áreas de risco e siga as orientações dos órgãos oficiais.