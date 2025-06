Reprodução Instagram/@visitbonito A cena impressionante viralizou nas redes e levantou alertas sobre encontros com a vida selvagem





Uma cena impressionante chamou a atenção de moradores e turistas em Bonito, em Mato Grosso do Sul. Uma sucuri de grandes proporções foi vista boiando nas águas de um rio enquanto devorava uma capivara.O episódio foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, onde muitos internautas expressaram surpresa (e até pânico) com o poder predatório do animal.





O flagrante ocorreu em uma área de mata próxima a trilhas turísticas. Visitantes que estavam na região no momento da cena ficaram assustados, mas ninguém ficou ferido.

É sempre bom lembrar que, apesar do impacto visual, a sucuri (ou anaconda brasileira) não representa risco direto a seres humanos se não for provocada.

A sucuri, uma das maiores serpentes do mundo, é comum em regiões alagadas e costuma se alimentar de presas como capivaras, jacarés e até veados. Essa é uma espécie fundamental para o equilíbrio ambiental.

Bonito: natureza exuberante no coração de Minas Gerais

Bonito, localizado no Noroeste de Minas Gerais, vem ganhando destaque como destino de ecoturismo. Diferente da famosa cidade homônima no Mato Grosso do Sul, Bonito mineiro encanta por suas paisagens de cerrado, matas ciliares e cursos d’água cristalinos. É comum encontrar trilhas, cachoeiras e áreas preservadas que abrigam uma rica biodiversidade.





A fauna da região inclui capivaras, tamanduás-bandeira, tatus, antas, além de répteis como sucuris, jibóias e jacarés. Já a flora mescla vegetações típicas do cerrado com resquícios de mata atlântica, formando um cenário ideal para os amantes da natureza.

Com o aumento do turismo ecológico, moradores e ambientalistas reforçam a importância de preservar os habitats naturais e alertam para a necessidade de respeito à fauna local, mesmo quando encontros como o da sucuri causam espanto. Afinal, para os animais selvagens, nós é que somos os visitantes.