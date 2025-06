Rovena Rosa/Agência Brasil Ciclovia na Avenida Brigadeiro Faria Lima, região oeste de São Paulo









O Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Universidade de Sâo Paulo (USP) e o FGV Cidades, Centro de Inovação em Políticas Públicas Urbanas, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, estão testando de um aplicativo do programa Bike SP, que prevê recompensar ciclistas com créditos no Bilhete Único por trajeto percorrido.

Desenvolvido há dois anos, o projeto piloto está ampliando os testes com a participação de voluntários que já podem se inscrever.

O estudo inicial prevê a participação de cerca de mil pessoas e as inscrições podem ser feitas até 30 de junho, pela internet.

Podem participar pessoas com idade acima de 18 anos, moradores da cidade de São Paulo, que tenham bicicleta e um Bilhete Único ativo.

Será fornecido aos voluntários, de acordo com os pesquisadores, um minicurso gratuito e obrigatório sobre segurança no trânsito. A partir daí, os aprovados serão informados por e-mail .

A partir de julho, os participantes selecionados deverão baixar o aplicativo Bike SP (disponível apenas para celulares Android) e registrar seus deslocamentos entre endereços previamente cadastrados.

Em agosto, o experimento começa: até duas viagens por dia poderão gerar créditos no Bilhete Único, a serem creditados diretamente no cartão e validados nas máquinas de recarga física já disponíveis em terminais e estações de transporte público de São Paulo.

Mudança de comportamento

Segundo Fabio Kon, professor de Ciência da Computação do IME e um dos coordenadores do projeto, o piloto do Bike SP é uma oportunidade única para testar, com base científica, se incentivos financeiros são capazes de mudar comportamentos de mobilidade urbana.





“Nosso objetivo é gerar evidências que ajudem o poder público a tomar decisões mais eficientes e justas, com potencial de aliviar o trânsito, reduzir emissões e gerar economia para o sistema de transporte”, afirma Biderman.

O programa Bike SP foi criado pela Lei Municipal 16.547/2016, que estabeleceu a possibilidade de remunerar ciclistas como forma de estimular a mobilidade ativa e reduzir o uso de transporte motorizado.

A cidade de São Paulo possui 770 km de malha cicloviária , com meta da capital é quintuplicar o número de ciclistas nas ruas até 2030, conforme previsto no Plano de Ação Climática do Município de São Paulo 2020-2050.