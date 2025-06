Reprodução/Instagram Melissa Campos foi morta dentro de escola particular em MG

Os adolescentes apreendidos pela morte de Melissa Campos, de 14 anos, em uma escola particular de Uberaba (MG), foram condenados a cumprir medida socioeducativa de internação pelo prazo de três anos. A sentença, assinada pelo juiz Marcelo Geraldo Lemos, da Vara da Infância e da Juventude da comarca, foi publicada na última sexta-feira (13) e atende ao pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

De acordo com a decisão, os dois jovens, ambos com 14 anos, foram responsabilizados pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Eles esfaquearam a vítima dentro da sala de aula.

Ainda, a Justiça determinou que a internação seja reavaliada a cada seis meses, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esse é o tempo máximo permitido por lei para adolescentes infratores que cometem atos de extrema gravidade, como homicídio.

Em nota enviada à imprensa, os pais de Melissa, Daniel e Rosana Campos, afirmaram sentir um “pouco de alívio” com a decisão.

"A sentença nos traz um pouco de alívio, tendo em vista que é o máximo que poderia ser feito, considerando as leis que temos. Mas consideramos insuficiente uma medida socioeducativa de apenas três anos. É absurdo que assassinos, que agiram cruelmente, friamente, não sejam adequadamente punidos", escreveram.

Relembre o caso

Melissa Campos foi assassinada no dia 8 de maio, enquanto estava na escola. Segundo o registro da ocorrência da Polícia Militar (PM), ela estava dentro da sala de aula quando um dos suspeitos se aproximou, entregou uma folha com algo escrito e, em seguida, a esfaqueou.

O pai da adolescente, que trabalha na escola, prestou os primeiros socorros, enquanto um funcionário acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes médicas chegaram e atestaram o óbito de Melissa ainda na escola.

O suspeito fugiu da escola, com a arma do crime. Ele foi localizado às margens da AMG-2595. Quando foi apreendido, foi também questionado sobre o paradeiro da faca, a qual disse ter deixado cravada em uma árvore. A arma foi encontrada pelos agentes e o jovem foi encaminhado à delegacia, acompanhado do pai.





O segundo adolescente teria ajudado a planejar o ataque. Segundo a Polícia Civil, ele foi apreendido no dia 9 de maio, durante mandado de busca e apreensão relacionado ao caso.