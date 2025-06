Reprodução TikTok Menino gasta R$ 12 mil no Roblox e mãe vende PlayStation





O que começou com um pedido inocente de açaí acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo financeiro para a família do DJ e cantor Davi Kneip. Seu irmão caçula, Felipe, de apenas 10 anos, pegou o cartão da mãe escondido e gastou quase R$ 12 mil em compras dentro do jogo Roblox, uma plataforma online onde os usuários criam e exploram mundos virtuais.

O caso veio a público através do próprio Davi, que compartilhou no TikTok uma série de vídeos mostrando o drama familiar e a indignação da mãe, Dona Cristina. Segundo ela, o menino usou o pretexto de pedir um açaí para ter acesso ao cartão cadastrado no celular e, sem que ninguém percebesse, começou a fazer compras em sequência dentro do jogo.

“Ele gastou R$ 8.400 no meu cartão em Roblox! Ele entrou no meu aplicativo dizendo que ia pedir açaí e não pediu açaí coisa nenhuma”, desabafou Cristina em um dos vídeos, visivelmente revoltada. “Pegou os dados do meu cartão e ainda ocultou os recibos pra eu não ver. Vou entrar no computador pra mostrar pra vocês”, disse.

Em outra gravação, o valor total das transações é atualizado: R$ 11.779,00. Foram 10 compras realizadas desde o dia 8 de junho. A mãe chega a brincar com a situação enquanto tenta lidar com o prejuízo.

“Quem quiser comprar um PlayStation e um iPhone 15, estou vendendo! Não sei se estou rindo ou chorando”, comentou.

A resposta da mãe foi imediata: castigo.

“Vou vender o celular, vou vender o PlayStation. Ele vai me pagar!”, afirmou. Cristina também detalhou que pretende fazer o filho refletir sobre o valor do dinheiro. “R$ 11.799 é o salário que uma pessoa demora quase um ano para juntar. Ele precisa entender isso.”

“Não é sobre o dinheiro, é sobre o caráter”

Em um terceiro vídeo, Dona Cristina fez um desabafo mais sério sobre o episódio.

“Não é sobre os R$ 11 mil. O que me magoou foi ele ter entrado no meu celular, usado meu cartão e apagado as mensagens do banco. Eu sou uma mãe presente, monitoro o que ele vê e o celular dele é controlado pelo meu”, destacou.

Ela explicou que o filho foi influenciado por colegas e conteúdos vistos online.

“Ele viu vídeos e quis comprar dentro do jogo. Liberou os acessos no meu celular para fazer as compras pela Apple.”

Apesar do baque, Cristina disse que não vai recorrer à Justiça nem pedir estorno. Preferiu usar o momento como uma oportunidade de aprendizado.

“O que eu posso fazer é corrigir. O Felipe está de castigo e terá que ajudar em casa para entender o que fez.”

“Vai lavar carro, sapato e verdura”

Entre as tarefas atribuídas ao garoto como parte da punição estão lavar sapatos, ajudar o motorista a lavar o carro da família, colaborar com as secretárias na cozinha, arrumar a própria cama e outras funções domésticas.

“Conversamos por horas com ele. Ele precisa reconquistar a confiança da família e entender que confiança se constrói”, afirmou Cristina.

O próprio Felipe aparece em um dos vídeos, cabisbaixo, reconhecendo o erro e dizendo que está arrependido.

O que é o Roblox?

O Roblox é uma plataforma popular entre crianças e adolescentes, onde os jogadores podem criar mundos virtuais chamados de “experiências” e interagir com outros usuários. Embora o jogo possa ser jogado gratuitamente, ele oferece uma moeda virtual chamada Robux, que é comprada com dinheiro real e usada para adquirir itens e vantagens dentro dos jogos criados pela comunidade.

Com uma estética simples e foco na criação, o Roblox se tornou febre mundial, mas também já foi alvo de críticas por facilitar gastos exagerados e pela presença de conteúdos impróprios para menores — o que reacende discussões sobre o controle parental no ambiente digital.

Reações nas redes

Nas redes sociais, os vídeos viralizaram rapidamente e geraram reações diversas. Muitos internautas se identificaram com a situação:

“Já vivi isso com meu filho! A diferença foi que o meu ‘só’ gastou R$ 300”, comentou uma usuária no TikTok.



“Coragem não pedir reembolso, eu ia acampar na porta da Apple”, brincou outro.





Outros elogiaram a atitude da mãe em usar o episódio como uma lição.

“É assim que se educa! Sem passar pano.”