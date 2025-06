Agência Brasil Atuação de ar polar derruba temperaturas em grande parte do Brasil

A partir deste domingo (8), uma frente fria vai derrubar as temperaturas em várias partes do país. Antes da chegada definitiva do inverno no dia 20, o fim de semana termina com instabilidades no Centro-Sul, influenciado por áreas de baixa pressão no Paraguai e no litoral Sudeste, além de umidade vinda da Região Norte.

A massa de ar polar se instala no país ainda hoje e, com isso, as temperaturas despencam no Centro-Sul do país. O sistema não será tão forte quanto o registrado em maio, mas será parecido.

Até segunda-feira (9), a chuva se concentra no Paraná, Mato Grosso e sul de São Paulo, com acumulados entre 60 e 80 mm. Outras áreas do Sudeste e Centro-Oeste podem ter precipitações pontuais de até 30 mm.

A seguir, confira como será o clima em cada região do país.

Sudeste

No Sudeste, a chegada da frente fria pode fazer com que as temperaturas mínimas caiam até 5 °C abaixo da média histórica de junho, sobretudo em cidades como São Paulo, Campos do Jordão, Sul de Minas e parte do Rio de Janeiro.

A sensação térmica será ainda mais baixa nas madrugadas. Há possibilidade de geadas em regiões serranas da Mantiqueira e do Vale do Paraíba.

No interior, a umidade relativa do ar pode reduzir bastante, com destaque para tardes secas e manhãs geladas. As máximas não devem passar dos 26 °C na região, com mínimas próximas de 10 °C nas áreas mais frias.

Sul

A Região Sul será a mais afetada pela nova massa polar. O frio chega com força já neste domingo (8), após a atuação de um ciclone extratropical no oceano, que reforça a entrada do ar gelado.

Entre os dias 9 e 14, cidades como São Joaquim (SC), Vacaria (RS) e Palmas (PR) podem registrar mínimas negativas, com geadas fortes.

As temperaturas podem ficar até 5 °C abaixo da média em quase todo o território sulista. O tempo seco predomina durante a semana, com madrugadas geladas, neblina ao amanhecer e tardes ensolaradas, mas ainda assim frias.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste também vai ver o clima mudar. Até segunda-feira (9), pancadas de chuva devem ocorrer em áreas do Mato Grosso e sul de Goiás.

A partir do dia 10, a massa polar se espalha pela região, com frio durante a madrugada e umidade baixa à tarde. Mínimas entre 11 °C e 15 °C são esperadas em Goiânia, Campo Grande e no Distrito Federal.

No sul de Mato Grosso do Sul, cidades como Ponta Porã e Dourados podem ter geadas leves. As máximas variam de 24 °C a 28 °C ao longo da semana, e a umidade pode ser menor que 30%.

Nordeste

O Nordeste deve esperar chuva nos próximos dias. Entre Salvador e Natal, passando por Recife e João Pessoa, o litoral terá precipitações ocasionais e céu encoberto, devido à atuação dos ventos úmidos do oceano. Os acumulados podem passar de 50 mm em áreas litorâneas.

Já no interior, o tempo fica seco e quente. As temperaturas mínimas variam entre 20 °C e 23 °C, enquanto as máximas ultrapassam os 32 °C em cidades do Sertão.

Norte

Na Região Norte, a semana será marcada por calor, sol forte e pancadas de chuva isoladas, principalmente no Amazonas, Acre, Roraima e Amapá.





O Tocantins e parte do leste do Pará terão leve influência da massa de ar seco, o que reduz a nebulosidade e aumenta o calor e o desconforto. Em Manaus e Rio Branco, as máximas devem variar entre 31 °C e 34 °C, com chuvas no fim da tarde. Já no sul do Tocantins, a umidade pode cair bastante.