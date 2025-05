RedeVOA Avião de pequeno porte em terra













Um avião de pequeno porte modelo King Air Beechcraft E90, prefixo PT-LHZ, realizou um pouso de emergência seguro no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí (SP)( veja imagens do pouso abaixo ).

A aeronave registrou problemas no sensor do trem de pouso durante o voo, que partiu de Goiás com destino inicial ao Campo de Marte, na capital paulista. O incidente mobilizou diversas equipes de emergência.

Detalhes do incidente

A Rede VOA, concessionária responsável pelo aeroporto, relatou ao Portal iG que os pilotos identificaram uma falha no sensor do sistema de trem de pouso durante o voo, o que levou ao acionamento imediato do protocolo de emergência.

Apesar do alarme, o equipamento funcionou normalmente durante o procedimento de pouso, garantindo a segurança de todos a bordo.

Como medida de precaução, a aeronave sobrevoou a região do Campo de Marte e Atibaia (SP) para reduzir peso e minimizar riscos durante a aproximação final. A manobra, comum em situações de emergência, visa facilitar o pouso e reduzir possíveis danos à aeronave. A bordo estavam sete pessoas - dois tripulantes e cinco passageiros -, todas ilesos após o pouso.

Operação de resgate

Uma grande operação foi montada para receber a aeronave, com a mobilização de:

8 viaturas do Corpo de Bombeiros

Helicóptero Águia da Polícia Militar para monitoramento aéreo

Equipes do SAMU, Defesa Civil e Guarda Municipal

Brigada de emergência da Rede VOA, com caminhão de combate a incêndios posicionado na pista





"Todas as equipes já estavam posicionadas quando o avião pousou" , destacou a Rede VOA em nota oficial enviada ao iG. A administradora do aeroporto enalteceu a atuação coordenada dos órgãos de segurança, que agiram de forma preventiva para assegurar que o procedimento ocorresse sem maiores complicações.

Contexto e próximos passos

O King Air Beechcraft E90 é um modelo conhecido por sua versatilidade e segurança, frequentemente utilizado em voos regionais e executivos. Apesar da falha no sensor, a aeronave manteve suas condições operacionais, graças aos protocolos de segurança seguidos pela tripulação.

O caso será investigado pela Agência Nacional de Aviação Civil ( ANAC) e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ( CENIPA), que analisarão as causas técnicas do problema. Enquanto isso, a aeronave permanecerá em Jundiaí (SP) para inspeções detalhadas antes de ser liberada para novos voos.

Importância dos protocolos de segurança

Este incidente reforça a eficácia dos protocolos de emergência na aviação civil brasileira. Desde a identificação da falha até o pouso seguro, todas as etapas foram cumpridas com precisão, demonstrando a importância do treinamento contínuo de pilotos e equipes de solo.

Confira como foi o pouso (Imagens da TV Bandeirantes):

Veja o momento do pouso da aeronave que ficou sem trem de pouso pic.twitter.com/Xodyu6rwoG — Band Jornalismo (@BandJornalismo) May 29, 2025