Lula Marques/Agência Brasil O ex-presidente, Jair Bolsonaro









O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça em depoimento o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga as ações do deputado paulista licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) contra integrantes do STF, nos Estados Unidos.

A oitiva de Bolsonaro foi pedida pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, na mesma petição em que solicitou a Moraes a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro.

O pedido da Procuradoria-Geral da República salienta que “desde o início do ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem, reiterada e publicamente, afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai”.

Na determinação de Alexandre de Moraes, o ministro repete justificativa de Gonet alegando que Jair Bolsonaro é diretamente beneficiado pela conduta do filho e já declarou se o responsável financeiro pela manutenção do deputado nos Estados Unidos.

De acordo com a decisão do ministro do Supremo, a Polícia Federal tem um prazo de 10 dias para tomar o depoimento de Bolsonaro no caso.

A PF também deve ouvir o deputado federal Lindbergh Farias(PT), que foi o autor da representação criminal contra Eduardo Bolsonaro.