Osman Rana/Unsplash Norte e Sul podem ter temporais nesta segunda (26)









A semana começa com previsão de temporais e chuvas moderadas em pelo menos três regiões do País. É o que apontam os mapas meteorológicos do Climatempo para esta segunda-feira (26).

Vale lembrar que há previsão de chegada da maior onda de frio do ano no decorrer desta última semana de maio.

Há alerta de temporais no Rio Grande do Sul. Um sistema de baixa pressão posicionado sobre o interior do continente, aliado à circulação de ventos em baixos níveis da atmosfera, reforça a formação de instabilidades no Rio Grande do Sul.

Por isso, pode ocorrer temporais especialmente entre o Oeste, Centro e campanha gaúcha. Nessas áreas, há risco de chuva forte, raios e ventos. Nas demais regiões do estado, incluindo Porto Alegre, a chuva ocorre na forma de pancadas, com intensidade moderada a forte.

Também há previsão de chuva no extremo sul de Santa Catarina. Já no Paraná, o tempo permanece firme, com predomínio de sol e temperaturas em elevação.

Temporais entre Amazonas e Roraima

Na Região Norte, de acordo com o Climatempo, a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mantém o alerta para chuva volumosa no Amapá e temporais entre Amazonas e Roraima.

No norte de Rondônia, Acre, centro-leste do Amazonas e Pará, há previsão de pancadas de chuva que podem ser de moderada a forte intensidade.

Nas demais áreas, como Tocantins, o tempo segue firme, com predomínio de sol e baixos índices de umidade à tarde.

Nordeste tem chuva em regiões litorâneas

A segunda-feira será marcada por tempo instável na faixa leste do Nordeste, com previsão de chuva de moderada a forte intensidade no litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Também há condição para pancadas isoladas entre os litorais do Maranhão e do Piauí. No interior do Nordeste, incluindo o sertão e o agreste, o tempo segue firme e seco.

Destaque para a umidade relativa do ar que fica abaixo dos 30% no interior de Pernambuco, sul do Piauí e oeste da Bahia durante os períodos mais quentes do dia.

Sol e ar seco no Sudeste

No Sudeste, o tempo segue firme em praticamente todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com predomínio de sol entre poucas nuvens. As temperaturas continuam subindo, especialmente nas horas da tarde.

A única exceção fica para o litoral do Espírito Santo, onde a circulação de ventos úmidos do oceano mantém a previsão de pancadas de chuva. Há risco para episódios localizados de chuva forte.





Destaque também para os baixos índices de umidade no interior de São Paulo e oeste de Minas Gerais, com valores abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia.

Centro-Oeste com ar seco e temperaturas em alta

O Climatempo aponta que o bloqueio atmosférico mantém o tempo firme, seco e quente sobre a maior parte do Centro-Oeste.

A combinação entre circulação de umidade e perturbações em níveis médios favorece pancadas isoladas no extremo noroeste de Mato Grosso.

No restante de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal, o tempo segue firme, com predomínio de sol e calor. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% no centro-norte de Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso, Goiás e DF.