Reprodução Enem





As inscrições para o Enem 2025 começam no dia 26 de maio e vão até 6 de junho. O edital foi divulgado nesta sexta-feira (23) pelo Inep, órgão ligado ao Ministério da Educação. Para se inscrever, o participante precisa acessar a Página do Participante no site oficial do Enem.

A taxa custa R$ 85 e poderá ser paga até 11 de junho, por boleto, pix, cartão de crédito ou débito (dependendo do banco). Quem estiver inscrito no CadÚnico, for concluinte do ensino médio na rede pública este ano ou quiser usar a prova para conseguir o certificado de conclusão não terá boleto gerado.

As provas serão aplicadas em dois domingos: 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, os candidatos fazem a redação e respondem às questões de linguagens, ciências humanas e língua estrangeira.

No segundo, as perguntas são de matemática e ciências da natureza. O primeiro domingo terá 5 horas e 30 minutos de prova, enquanto o segundo terá 5 horas. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h, com início da prova às 13h30, sempre no horário de Brasília. No primeiro dia, o exame termina às 19h; no segundo, às 18h30.

Quem tiver problemas para fazer a prova poderá participar da reaplicação, marcada para os dias 16 e 17 de dezembro.

O Enem 2025 também vai continuar servindo para quem quer obter o certificado do ensino médio. Basta ter mais de 18 anos e alcançar pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento, além de tirar mais de 500 na redação. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, esse recurso segue garantido para quem não concluiu os estudos na idade regular.

Durante a inscrição, pessoas trans que têm o nome social registrado na Receita Federal terão esse nome usado automaticamente pelo sistema, sem necessidade de envio de documentos.

Já quem precisa de atendimento especializado, como gestantes, pessoas com deficiência, autistas, entre outros, deve informar isso no momento da inscrição. As opções disponíveis estão detalhadas no edital publicado no Diário Oficial da União.