Reprodução Instagram Imagem chocante: escorpião com dezenas de filhotes viraliza





Um vídeo que mostra um escorpião fêmea carregando dezenas de filhotes no abdômen enquanto sai de dentro de um tijolo viralizou nas redes sociais e deixou muitas pessoas apavoradas. As imagens, compartilhadas pelo usuário Alan Pereira em uma plataforma de vídeos, já acumulam mais de 21 milhões de visualizações. As informações são do site Itatiaia.

A cena provocou reações de choque e medo. Nos comentários, uma usuária disse estar arrepiada de tanto pavor que sentiu ao ver as imagens. Outro internauta não escondeu como reagiria em uma situação parecida: “Era só álcool e fósforo, tacaria fogo”.

Diante da repercussão, a bióloga Denise Maria Candido, do Instituto Butantan, fez um alerta importante ao site Itatiaia. Segundo ela, jamais se deve manusear escorpiões diretamente. “Caso seja necessário, utilize um graveto longo ou uma pinça anatômica de 30 centímetros para empurrá-lo para dentro de um frasco. Nas roupas, é recomendado usar luvas de vaqueta e sapatos fechados, feitos de materiais mais resistentes, para evitar picadas”, orientou.

A especialista reforça que o animal deve ser encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses do município ou que a retirada seja feita por equipes da Vigilância Ambiental em Saúde ou pelo Corpo de Bombeiros.

Escorpião venenoso

Vale lembrar que em janeiro deste ano um menino de 3 anos morreu por picada de escorpião-amarelo em São Paulo. O caso reviveu um sério alerta do governo e dos familiares da criança.

Reprodução / Arquivo pessoal Arthur, de 3 anos, morreu após uma picada de escorpião-amarelo em SP





O menino foi levado para o hospital com vida, mas após cerca de 18 horas de aflição, piora constante e sete paradas cardíacas, veio a óbito.

Em um vídeo feito com o influenciador biólogo Henrique, Michele Carvalho, mãe de Arthur, três anos, explicou como a criança encontrou o animal.





De acordo com ela, o incidente ocorreu em 2 de novembro após um período de fortes chuvas. O escorpião-amarelo estava em uma galocha.

Ela relatou como tomou o cuidado de bater o calçado e colocá-lo para dentro antes da criança vestir, mas, mesmo assim, o menino foi picado ao se calçar.

Confira o vídeo: