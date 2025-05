Reprodução/X Teto do restaurante Madalosso desaba em Curitiba





A forte chuva que atingiu Curitiba na noite de terça-feira (20) causou estragos em um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. Por volta das 20h30, no auge da tempestade, parte do teto da recepção do Madalosso desabou, e a água invadiu um dos salões do restaurante, obrigando a evacuação imediata do local. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O incidente aconteceu no momento em que uma nova frente fria começava a avançar sobre o estado, trazendo temporais e queda nas temperaturas, conforme já indicava a previsão do tempo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que o forro cede com o volume de água, além de clientes sendo retirados às pressas por rotas alternativas, como a cozinha.

Apesar do susto, ninguém se feriu. A rápida ação da equipe do restaurante garantiu que todos os funcionários e clientes deixassem o prédio em segurança. Após o esvaziamento, de acordo com o site 'Banda B', a área afetada foi isolada.



Previsão do tempo



Há risco de temporais no sul do Paraná nesta quinta-feira (22), enquanto a faixa central terá pancadas mais fortes e intermitentes. O norte do estado, por outro lado, continua sob influência do tempo firme e com predomínio de sol.