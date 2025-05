Reprodução/Instagram Sophia Livas





Sophia Livas de Morais Almeida foi presa preventivamente nesta segunda-feira (19), em Manaus, suspeita de atuar como médica sem formação na área. A jovem, que afirma ser sobrinha do prefeito da capital amazonense, David Almeida (Avante), foi localizada enquanto treinava em uma unidade da academia SmartFit, na Zona Centro-Sul da cidade.

A prisão foi realizada no âmbito da Operação Azoth, da Polícia Civil do Amazonas, que investiga o exercício ilegal da medicina. Na casa da suspeita, foram apreendidos receituários, documentos, jalecos e crachás que reforçam a suspeita de que ela vinha se passando por médica, mesmo tendo formação apenas em educação física.

De acordo com as investigações, Sophia teria atendido pacientes com quadros graves, entre eles gestantes com fetos cardiopatas, crianças com autismo e problemas cardíacos, além de ter prescrito medicamentos de uso controlado, como remédios de tarja preta. A atuação irregular teria ocorrido por, ao menos, dois anos.

Nas redes sociais, ela se apresentava como “pesquisadora, mestre e doutoranda em medicina” e compartilhava imagens usando jaleco e aparentando atuar em hospitais públicos da cidade, como o João Lúcio e o Getúlio Vargas.

Investigadores apontam que a jovem usava o parentesco com o prefeito para se aproximar de autoridades, circular em setores do poder público e reforçar sua suposta credibilidade como profissional da saúde. Há relatos de que ela tentou intimidar pessoas que questionaram sua conduta, incluindo advogados ligados a possíveis denúncias contra ela. A informação é do site Amazonas News.

Na delegacia, Sophia teria declarado que “ninguém iria prendê-la por ser sobrinha do prefeito”. A Polícia Civil informou que novas informações sobre o caso devem ser divulgadas em entrevista coletiva ainda nesta semana.