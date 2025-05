Rduch Bells & Clocks Sino Vox Patris





O sino Vox Patris, considerado o maior do mundo entre os que realmente badalam, está prestes a iniciar uma jornada de 1,5 mil quilômetros até seu destino final: a Nova Basílica de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Com 55 toneladas, a peça chegou recentemente da Polônia ao Porto de Santos, em São Paulo, e aguarda a liberação alfandegária para seguir viagem em uma carreta aberta, escoltada pela Polícia Rodoviária Federal.

A operação de transporte mobiliza uma força-tarefa envolvendo o DNIT, autoridades estaduais e a PRF, que acompanhará o comboio durante todo o trajeto.

A velocidade média do deslocamento deve variar entre 40 e 60 km/h. A expectativa é que o sino deixe o litoral paulista no dia 24 de maio, após uma missa na Catedral de Santos, prevista para as 17h30.

De lá, passará por Brasília, onde uma celebração será realizada no dia 31, embora o local ainda dependa de confirmação por conta de um evento musical na Esplanada dos Ministérios.

A chegada do sino a Trindade está programada para o dia 1º de junho. Os fiéis devem recepcioná-lo no Trevo Padre Pelágio, de onde seguirá em procissão pela Rodovia dos Romeiros até o Santuário do Divino Pai Eterno. Uma missa campal marcará a chegada, e logo após, o Vox Patris será levado ao canteiro de obras da nova basílica, onde será instalado.

O cronograma ainda prevê um evento no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 15 de junho, com missa e projeção mapeada.

Já no dia 26 de junho, às vésperas da tradicional Romaria de Trindade, será celebrada a Missa de Bênção dos Sinos, momento em que o Vox Patris soará pela primeira vez. Durante os festejos religiosos, o sino tocará diariamente.

A peça será instalada em um espaço que futuramente dará lugar ao Museu Vox Patris. O local abrigará exposições multimídia sobre a história da Romaria do Divino Pai Eterno e do próprio sino, que deve se tornar mais um símbolo da fé e da tradição religiosa em Goiás.