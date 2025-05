Reprodução/ Redes Sociais Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, com "bebê reborn de Lula" no colo









Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, conseguiu chamar a atenção nas suas redes sociais, nesta quinta-feira (15), mas está enfrentando uma série de comentários bem duros.

O governador aproveitou a recente febre de bebês reborn e postou uma foto no espelho, com uma montagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no colo, como um boneco.

“Vendo bebê reborn governo Lula. Custa caro, apertou faz caquinha, mas finge ser fofo”, escreveu Zema, na imagem.

E continuou na legenda do post: Alguém quer adotar? Vive no passado e pesa no bolso.

O que era para ser mais uma das provocações do governador de Minas Gerais ao governo Lula acabou desencadeando uma série de comentários lamentando sua postura.

“Tu é governador ou influencer? Parece uma criança de 10 anos tentando fazer meme”, disse um internauta.

Outro também criticou: “Esse é apenas um menino brincando de ser governador”

Também há quem critique, elogiando: “Governador, um homem sério e com uma postura exemplar como a sua não pode fazer esse tipo de postagens. O senhor é exemplo pra nós”.

Uma internauta mencionou as eleições do ano que vem e criticou Zema por querer antecipar a campanha eleitoral.

“Infelizmente, perdemos a governabilidade do estado pra campanha eleitoreira antecipada. Oposição se trabalha no campo das ideias e propostas, com fatos e argumentos. Não com deboche. Imagino que Minas Gerais esteja de vento em polpa para o Governador está promovendo uma “guerra” com o Governo Federal. Lamentável”.

Um internauta que diz ser eleitor de Zema também se manifestou contrário à postagem.

“Sou muito seu fã e também seu eleitor, mas acho que essa não é a melhor forma de fazer política”, escreveu.

Entre muitas críticas, também há quem apoiou o governador pela postagem. copm emojis de risadas e aplausos.

Os bebês reborn, que ganharam muita fama nas últimas semanas, são bonecas feitas artesanalmente com o intuito de serem hiper-realistas.