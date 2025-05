SBT/Reprodução Gilberto Waller Junior





O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Junior, anunciou nesta segunda-feira (12), que o governo estuda usar agências estatais para atender vítimas de descontos irregulares em benefícios. As informações são do jornal SBT Brasil.

Dentre as agências, Waller Junior citou Correios, Caixa Econômica Federal e a reabertura de unidades do próprio INSS para ampliar o atendimento aos aposentados e pensionistas prejudicados.

A medida visa agilizar o ressarcimento de valores retidos ilegalmente por entidades associativas.

Waller Junior revelou que o governo avalia propor acordos aos segurados, evitando que eles processem o INSS após receberem o dinheiro de volta. "O que a gente tem que evitar é o duplo pagamento. Se alguém foi ressarcido, não vai receber esse valor administrativa ou judicialmente", explicou. A preocupação é com uma possível onda de processos, mesmo de quem já tiver sido reembolsado.





Etapas do ressarcimento

A partir desta terça-feira (13), 9 milhões de beneficiários serão notificados pelo site ou aplicativo Meu INSS sobre descontos irregulares sofridos nos últimos anos.

Na quarta-feira (14), receberão detalhes das entidades responsáveis e dos valores cobrados.

Os segurados terão de confirmar ou negar a autorização dos descontos.

As entidades terão 15 dias úteis para comprovar vínculos associativos e mais 15 dias para devolver os valores ao INSS, que repassará o dinheiro às vítimas.

Sobre a origem dos recursos, caso bens apreendidos de fraudadores não cubram os prejuízos, Waller afirmou que "isso está sendo discutido", mas reforçou: " quem cometeu a fraude tem que pagar ".

Operação Sem Desconto

A Operação Sem Desconto, deflagrada no fim de abril, revelou um esquema de fraudes que lesou aposentados e pensionistas do INSS com cobranças associativas não autorizadas.

Segundo investigações, entidades de fachada ligadas a sindicatos e associações cadastravam beneficiários como "sócios" sem consentimento, debitando mensalidades diretamente dos benefícios.

Muitas vítimas desconheciam totalmente a suposta filiação.

O prejuízo superou 20 milhões de reais, afetando cerca de 800 mil pessoas em todo o país, de acordo com dados oficiais.