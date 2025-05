PoliceActivity/YouTube Uma das crianças aponta a arma para os policiais





Dois meninos de 7 e 9 anos, entraram em confronto com a polícia em cidade do Novo México, nos Estados Unidos, ao recusarem ordens para largar uma pistola carregada. As informações são do Daily Mail.

Imagens de drone e câmeras policiais, mostram as crianças, vestindo pijamas temáticos de Minecraft e Star Wars, passando a arma de mão em mão e balançando-a em direção aos agentes, como se fosse um brinquedo.

Em um momento, uma das crianças puxou o gatilho, mas a arma travou, sem disparar. Veja o vídeo que mostra a abordagem:





O caso que ganhou repercussão agora, aconteceu em 16 de fevereiro, no condado de Bernalillo.

Os policiais tentaram diálogo por mais de 20 minutos. “Coloca no chão, amor. Você não está encrencado”, disse uma agente em tom calmo.

Diante da resistência, atiraram duas balas de borracha contra a parede de uma casa próxima, buscando assustá-los, e depois imobilizaram os meninos.

O xerife John Allen afirmou que, se a arma tivesse disparado, o uso de força letal seria justificado: “Isso chocaria a consciência de todos”, segundo o Daily Mail.





Histórico da família

A família das crianças já tinha mais de 50 registros de ocorrências policiais antes do incidente.

Segundo o Departamento do Xerife, os meninos e a mãe têm histórico de traumas, mas não foram presos ou afastados do lar.

A arma foi apreendida, e o caso encaminhado à Unidade de Saúde Comportamental do condado, que ofereceu apoio psicológico, auxílio financeiro e transporte para consultas.

Medidas tomadas

Allen destacou que a prioridade é reabilitação, não punição: “Prender não é a única solução para crimes juvenis ”.

No entanto, citou a Lei Benny Hargrove — que responsabiliza adultos por dar acesso a armas a menores —, sinalizando que investigações sobre quem ensinou as crianças a usar a pistola continuam.

O xerife evitou criminalizar as crianças — “o cérebro deles ainda está em desenvolvimento”, mas alertou: “Se fossem mais velhos, estaríamos falando diferente”.