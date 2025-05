Reprodução/redes sociais Fernanda Fazio (esq.) é suspeita de mandar matar a ex-mulher Fernanda Bonin (dir.)













A ex-mulher da professora Fernanda Bonin, que foi encontrada morta no mês passado na Zona Sul de São Paulo, foi presa nesta sexta-feira (9).

A veterinária Fernanda Fazio foi presa por uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no escritório do seu advogado, na capital paulista.

Fernanda Bonin foi encontrada morta, no final de abril, com sinais de estrangulamento, em um terreno, perto do Autódromo de Interlagos. Semanas depois, o carro foi encontrado abandonado na mesma região.

Elas foram casadas por oito anos, tinham dois filhos, mas estavam separadas.

A prisão preventiva da veterinária já tinha sido decretada pela Justiça nesta manhã, assim como as de outras duas pessoas que estariam envolvidas no crime.

Na noite de quarta-feira (7), outro suspeito já havia sido preso, por ter abandonado o carro da vítima na mesma região em que ela foi encontrada morta. Ele teria denunciado Fazio à polícia.

A Polícia Civil está ainda em diligências para prender outros dois suspeitos de participação no crime.