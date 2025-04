Carlos Moura/SCO/STF Gilmar Mendes, MInistro do Supremo Tribunal Federal





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes recuou e pediu o cancelamento do destaque apresentado por ele, na sexta-feira (25), que interrompeu a votação virtual de análise da manutenção da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Com a apresentação do destaque, Gilmar Mendes solicitou que a análise fosse feita em plenário físico do STF.

Dessa forma, a votação virtual foi interrompida. Cinco ministros já haviam se posicionado favoravelmente à manutenção da prisão de Collor.

A análise virtual agora será retomada na segunda-feira (28).

Prisão do ex-presidente

Na última quinta-feira (24), Alexandre de Moraes rejeitou recurso da defesa do ex-presidente contra sua condenação e determinou a prisão de Fernando Collor.





O ex-presidente foi preso na sexta-feira para cumprir pena de oito anos e dez meses por corrupção e lavagem de dinheiro em um esquema de R$ 20 milhões em propina na BR Distribuidora.

A defesa de Collor argumenta que o crime estaria prescrito, devido à idade do ex-presidente, que tem mais de 70 anos, e que os recursos apresentados não tinham a intenção de adiar a execução da sentença, mas sim de questionar aspectos da decisão.